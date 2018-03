Se subastan en Barcelona 160 lotes de fotografías de Cartier-Bresson

Agencias 7:21 - 30/06/2010 Comentarios

La imagen 'Derriere la Gare Saint-Lazare'. Enlaces relacionados Más en cultura

La sala Soler y Llach de Barcelona subastará hoy miércoles la colección completa de fotografías de Henri Cartier-Bresson del coleccionista Josep Martínez, incluidas aquellas que no salieron a la venta el 27 de mayo por las presiones de los abogados de la Fundación Henri-Cartier Bresson, que consideraron que no se podían vender porque los tirajes de prensa no tienen la firma del autor.

El responsable de fotografía de Soler y Llach, Juan Naranjo, aseguró que después de consultar al gabinete jurídico se decidió seguir adelante con la subasta, por lo que hoy miércoles saldrán a la venta los 160 lotes, que incluyen algunas de las imágenes más representativas del artista francés, como 'Derriere la Gare Saint-Lazare' (1932) y 'Rue Mouffetard' (1955).

También se incluyen imágenes menos conocidas, como las que realizó en La Rambla de Barcelona en los años 50, la mayoría de libros que hizo -que además están dedicados a Martínez-, y la correspondencia que mantuvo el coleccionista con Cartier-Bresson, Martine Frank y la Fundación Henri Cartier-Bresson de París. El precio de salida de las piezas varía en función del documento, aunque oscilan entre los 100 y los 3.000 euros.

Arte de hoy y de ayer

Además de las imágenes de Cartier-Bresson hoy también se subastarán 400 lotes de fotógrafos nacionales y extranjeros que fotografiaron España en los siglos XIX y XX. Entre ellos, destacan Alphonse De Launay, Charles Clifford, Robert P. Napper y Francis Firth.

La fotografía de la Guerra Civil española estará representada por Agustí Centelles, Walter Reuter, Puig Ferrán y Jalón Ángel, mientras que el humanismo que siguió a la II Guerra Mundial estará presente con imágenes de Francesc Català Roca, Oriol Maspons y Joan Colom, entre otros.

Cierran el catálogo las obras de autores contemporáneos como Dieter Appelt, Ruud Van Empel, Anna Fox, Pere Formiguera y Miguel Trillo, además de un importante conjunto de publicaciones fotográficas.