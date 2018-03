The Cure cierra su gira en España con un concierto en Barcelona

AFP 10/03/2008 - 18:04

El grupo británico The Cure, liderado por Robert Smith, actúa este lunes en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en su tercer concierto en España en el marco de su gira mundial.

Con un total de 12 discos a lo largo de sus 30 años de carrera musical, The Cure hará un repaso de sus mayores éxitos, como 'Boys don't cry', 'Plainsong', 'Lullaby', 'Hot, hot, hot', 'Friday I'm in love' y 'Just like heaven', y avanzará también algunos de los temas de su próximo trabajo, un disco doble que se pondrá a la venta esta primavera.

Robert Smith (voz y guitarra), Simon Gallup (bajo), Perry Bamonte (segunda guitarra) y Jason Cooper (batería) ya habían ofrecido un concierto en Valencia el 5 de marzo, en la primera edición del primer MTV Winter, y otro al día siguiente en el Palacio de los Deportes de Madrid.