Anna Albiol 17/05/2008 - 8:29 Comentarios

Con motivo de las XVI Jornadas Mediterráneas de Confrontación Terapéutica celebradas recientemente en Sitges, hemos podido hablar con uno de sus participantes más especiales y esperados. Se trata del Doctor Arnold William Klein, también conocido como El Arquitecto del Cuerpo de Beverly Hills.

En estas sesiones impartió una master class sobre materiales de relleno, y es que ésta es una de sus especialidades. Por sus manos han pasado muchas celebridades, y es que el reconocimiento le viene por la manera en la que se enfrenta a un campo como la cirugía plástica, con lemas como "la magia no está en saber cuándo comenzar el procedimiento, sino en cuándo terminarlo".

Aprovechamos su presencia para que nos resolviera esas dudas de la cirugía que todos nos preguntamos, y que nunca conocemos por boca de un experto como él, especializado en las últimas técnicas menos invasivas. Con todos ustedes, el Dr Klein, El Arquitecto del Cuerpo.

Tal y como ha hemos podido leer, en cirugía plástica es mejor saber cuándo parar que cuándo empezar. En vista con lo que ha pasado con las caras y cuerpos de varios famosos, ¿por qué tan pocos siguen esta pauta?

Es un enfermedad no saber cuándo parar. Es el llamado síndrome dismórfico y es el problema de mucha gente; ss el caso de Nicole Kidman, por ejemplo, que ha hecho un claro abuso del bótox. A mí personalmente no me gustan los rostros que parecen dibujos animados. Yo soy un artista de la cara. Quiero aportar, añadir valor, no cambiar ni modificar.

¿ Está la cirugía plástica convirtiéndose en una primera necesidad en el mundo occidental?

Tendemos a querer gustar a la gente. Necesitamos vernos bien. Por eso la gente recurre a la medicina estética.

Usted es un gran experto en cirugía no invasiva. ¿Es éste el futuro de la cirugía y la cosmética?

El hecho de remplazar el corte por las inyecciones comporta grandes beneficios. Actualmente, podemos actuar sin dañar. Hemos reducido al mínimo cualquier incomodidad sin comprometer la salud de los pacientes. Después de someterse a un tratamiento, los pacientes salen de mi consulta sin moratones y pueden volver a incorporarse a su rutina diaria sin problemas.

¿ Qué ha mostrado en su clase magistral en España?

El presidente de la SEMCC, el Dr. J. Víctor García me invitó a las Jornadas Mediterráneas de Confrontaciones Terapéuticas para impartir una Master Class sobre "Procedimientos Miniinvasivos para el aumento de tejidos blandos". En ella expongo mis sus resultados mediante la combinación de toxina botulínica con productos de relleno no permanentes, protocolo que ya se practica mundialmente por sus excelentes resultados. He estado en Roma, Florencia y París enseñando mis técnicas y voy a seguir haciéndolo mientras pueda.

El aumento de labios es una de sus especialidades. Es alarmante ver en algunas personas que se han sometido a una operación de labios cómo el resultado es artificial, acolchado. Como experto, ¿entiende por qué es tan difícil hacerlo bien?

Antes de tratar al paciente debemos hacer un buen diagnostico: estudiar bien sus rasgos faciales e intentar imaginarnos que le vamos hacer para prever los resultados. También es indispensable conocer muy bien el producto que inyectaremos poder comprender así como se comportará después de haberlo aplicado. Y lo debemos inyectar muy despacio, dedicando todo el tiempo que sea necesario a cada paciente. Sin prisas. Ya utilizo poco producto pero mucho tiempo. La clave es hacer fluir el líquido y retirar muy suavemente de la piel.

¿ Cree que la gente del siglo XXI tiene miedo a envejecer? Cree que la cirugía realmente les ayuda o les convendría más visitar un psiquiatra?

Tanto los hombres como las mujeres del siglo XXI quieren mejorar su aspecto por los siguientes motivos:

las mujeres mejoran su apariencia para competir contra otras mujeres y para atraer a los hombres; los hombres mejoran su aspecto para atraer a las mujeres y para competir con otros hombres.

¿Existe realmente la belleza natural?

Para mi existen icono de belleza muy claros. Un buen ejemplo de ellos son Twiggy, Audrey Hepburn o Marilyn Monroe. Todas ellas tienen unos rasgos muy característicos que debemos considerar como la parte superior de la cara más amplia, los ojos redondos y las pestañas largas, la frente grande y lisa, la nariz pequeña, los labios bonitos y la proporción de la cabeza con la cadera de 0,7.

¿ Practicaría cirugía en alguien que considerase que no la necesita, pero que realamente lo desea?

La salud y la satisfacción de mis pacientes son siempre mi prioridad superior. Sostengo mi práctica al estándar más alto y no apruebo nada que pueden dañar a mis pacientes. La dermatología en su forma superior es el arte y la cara debería ser tratada así, con el cuidado extremo. La lona es la cara del paciente... el artista es el dermatólogo y el cepillo es la jeringuilla.

Todos queremos saber una cosa sobre los cirujanos plásticos: ¿usted ha utilizado la cirugía? En el caso que no, cree que lo hará en un futuro?

Mi teoría es: no apliques nada a un paciente que no te aplicarías a ti mismo .

Todo el mundo habla en revistas y anuncios del abuso de Photoshop y también del abuso de intervenciones por parte de algunos famosos, y que esto puede ser un mal ejemplo para la sociedad. ¿Que cree que es más peligroso para la sociedad, el abuso de botox o el abuso de Photoshop? Quizá la respuesta es que no debemos culpar a los famosos de todo lo que está pasando

El daño siempre es el exceso: demasiado bótox, demasiado tinte, demasiado maquillaje, demasiados cosméticos En Japón, por ejemplo, llegan a aplicarse hasta ocho productos diarios. Tanto como los médicos como los pacientes en general –y no únicamente los famosos- debemos saber cuando parar. Tenemos que aprender a decir basta.