El nuevo proyecto de JJ Abrams, la estrella de la próxima temporada de Fox

17/05/2008 - 15:56

La cadena televisiva Fox, líder en EE.UU., se ha esforzado en ofrecer lo mejor a sus telespectadores de cara a la próxima temporada. A las ya exitosas series que emite actualmente, la cadena sumará seis nuevos proyectos, tres dramas, dos comedias y otra serie aún sin guión. De ellas, el plato fuerte que Fox emitirá en su parrilla será 'Fringe', obra del responsable de 'Perdidos' J.J.Abrams. El productor y director televisivo mantendrá su intrigante línea con un drama protagonizado por tres personajes que resuelven misterios paranormales.

MADRID, 17 (OTR/PRESS)

De esta forma, la cadena se convierte en la que más estrenos ofrecerá en la próxima temporada, a partir de la semana del 25 de agosto. Desde entonces, Fox alternará los estrenos con la ampliación de los horarios de 'clásicos' como House, 'Bones' o 'Prison Break'. 'Fringe' llegará a las pantallas de los norteamericanos el 26 de agosto en una entrega de dos horas para darle una acogida como se merece, mientras que la siguiente semana ya contará con el horario previsto, después de 'House'. "Tenemos grandes expectativas", celebró Kevin Reilly, responsable de entretenimiento de la cadena, que adelantó que se pondrá en marcha "una gran campaña" para su promoción en declaraciones a The Hollywood Reporter, recogidas por otr/press.

En cuanto al resto de series que prevé lanzar la cadena, se encuentra 'Don't Disturb', protagonizada por Jerry O'Connell, y 'Secret Millionaire'. Ya para el próximo año, Fox estrenará 'Sit Down, Shut Up', de Mitch Hurwitz, sobre un grupo de profesores un tanto inusuales. Asimismo, entre los nuevos lanzamientos que dio a conocer la cadena se encuentra el 'spin off' de 'Family Guy' ('Padre de Familia'), 'The Cleveland Show', mientras que 'Battlestar Galactica' y 'Virtuality' son aún proyectos en desarrollo que se emitirán durante la próxima temporada como estrategia para ganar audiencia y valorar si se podrán hacer más episodios.