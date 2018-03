Kevin Bacon se une a Renée Zellweger en la comedia 'My one and only'

21/06/2008 - 13:13

Kevin Bacon es el último fichaje de 'My one and only', una comedia que estará protagonizada por la oscarizada Renée Zellweger y dirigida por Richard Loncraine ('Firewall'). La cinta está ambientada en los años cincuenta y relata las aventuras de la glamourosa Anne Deveraux (Zellweger) en su viaje por la costa hacia el sur de los Estados Unidos, pasando de ciudad en ciudad a la caza de un hombre rico que puedan darle una buena vida a ella y a su hijo.

LOS ANGELES, 21 (OTR/PRESS)

Una historia basada en hechos reales, concretamente en las andanzas que vivió el veterano actor George Hamilton, productor de esta película, cuando era niño junto a su madre y a su hermano y que relató con detalle al guionista, Charlie Peters ('Con los ojos del corazón', 'Tres hombres y una pequeña dama').

En el rodaje, que según una información publicada por 'Variety' recogida por otr/press, ya ha comenzado en Baltimore, en estado de Maryland, Bacón coincidirá, además de con Zellweger, con otras caras conocidas como Chris Noth, la pareja de Sarah Jessica Parker en 'Sexo en Nueva York', Logan Lerman ('El número 23') o Nick Stahl ('Sin City').

'My one and only' será una buena ocasión para ver cómo se desenvuelve el prolífico Bacon en la comedia, un género al que no nos tiene muy acostumbrados y del que solo recordamos la prescindible 'Novio de alquiler' con Jennifer Aniston. Entre tanto lo próximo que veremos del actor estadounidense será 'Sentencia De Muerte', remake de la cinta de Charles Bronson y 'Raíles y lazos', el film de Alison Eastwood, la hija del gran Clint Eastwood.