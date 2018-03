Bruce Springsteen actuará hoy y mañana en el Camp Nou de Barcelona como cierre de la gira europea

19/07/2008 - 8:46

El cantante norteamericano Bruce Springsteen, más conocido como el 'Boss', actuará hoy y mañana en el Camp Nou de Barcelona como cierre de su gira europea 'Magic', que también le llevó al estadio de Anoeta de San Sebastián el 15 de julio y el 17 al estadio Bernabéu de Madrid.

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

En esta gira, Springsteen está acompañado por los miembros de la E Street Band, emblemática banda formada por Roy Bittan (teclados), Clarence Clemons (saxo), Nils Lofgren (guitarra), Steven Van Zandt (guitarra), Garry Tallent (bajo), Max Weinberg (batería), Patti Scialfa (voz, guitarra) y Charles Giordano (teclados).

Durante la gira, Springsteen y su banda han interpretado 105 canciones diferentes. En los conciertos de esta gira están siempre presentes canciones de su último álbum, que ha conseguido tres Platinos en Noruega, dos en Irlanda y Suecia y uno en España, Estados Unidos, República Checa, Dinamarca, Italia y Canadá. Además ha sido Disco de Oro en Reino Unido, Austria, Bélgica, Alemania, Holanda, Hong Kong, Singapur, Australia y Nueva Zelanda.

Con 'Magic', Bruce Springsteen consiguió este año tres Premios Grammy (Canción Rock con Radio Nowhere, Interpretación Rock Vocal con Radio Nowhere e Interpretación Rock Instrumental con 'Once Upon A Time In The West') y suma ya 18 de estos galardones desde que en 1984 consiguió el primero con su álbum 'Dancing In The Dark'.

TRANSPORTE ESPECIAL

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) pondrá hoy y mañana, al finalizar los conciertos de Springsteen, un servicio especial de autobuses entre el Camp Nou y la plaza de Catalunya.

Además, hoy el metro funcionará durante toda la noche como viene siendo habitual y mañana, y de forma excepcional, se prolongará el servicio hasta la 1 de la madrugada.

No obstante, la cita musical coincide con el corte de la Línea 3 entre Diagonal y Vall d'Hebron por obras de infrastructura a la altura de la estación de Fontana. De forma alternativa, los usuarios podrán utilizar en ese tramo el servicio de autobuses que, igual que el metro, se prolongará mañana hasta la 1 de la madrugada.