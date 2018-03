McCartney invita a francófonos y anglófonos a "fumar la pipa de la paz"

AFP 19/07/2008 - 15:17

El ex Beatle Paul McCartney invitó a los canadienses anglófonos y francófonos a "fumar la pipa de la paz", en vísperas de un gran concierto al aire libre el domingo por el 400 aniversario de la ciudad de Québec criticado por independentistas quebequenses.

La visita de sir Paul no escapó a los debates lingüísticos canadienses, a pocos días de su concierto en Quebec para celebrar los 400 años de la capital quebequense, fundada por el francés Samuel de Champlain en 1608, fecha que marca también el inicio de una presencia francófona continua en América.

Un grupo de diputados del Partido quebequense (independentistas) y artistas francófonos criticaron abiertamente esta semana la pertinencia de invitar a un británico para celebrar a la América francesa y denunciaron una "recuperación" de las celebraciones por parte del Gobierno federal canadiense.

"Creo que es tiempo de fumar la pipa de la paz y de dejar de lado las cantinelas. Es un espectáculo de amistad", declaró McCartney a la cadena Radio-Canada, consultado sobre la carta de algunos nacionalistas de Quebec.

"Soy muy amigo de los franceses que conozco. Conozco personas de todas las nacionalidades. Soy amigo de los alemanes. Según este argumento, no debería ir nunca a Alemania", añadió el ex Beatle, en referencia a la Segunda Guerra Mundial.

Los organizadores esperan más de 200.000 personas el domingo de noche para el concierto gratuito de McCartney en el parque Abraham, en el corazón de la capital quebequense, donde los ingleses combatieron a los franceses en 1759.

Anticipando una fuerte influencia, difundirán en directo el espectáculo en pantallas gigantes que rodearán el lugar y por una cadena de televisión de pago.

El concierto, añadido el mes pasado al programa de celebraciones del 400 aniversario de Quebec, será la única aparición en público del artista este año en América del Norte y se esperaba que atrajera varios fans de Estados Unidos.

"Lo que me decidió (a venir a Québec) es el hecho de que celebren sus 400 años. No todas las ciudades pueden decir lo mismo. Es su aniversario y me gusta la idea de venir a verlos y participar de sus celebraciones", dijo McCartney al diario local Le Soleil.

"Para mí es más una fiesta que una oportunidad de transmitir un mensaje político. No estoy suficientemente informado de los temas políticos en Quebec como para pronunciarme", subrayó Paul McCartney, que realizará su primera visita a la ciudad.

McCartney ya actuó este año en Liverpool, su ciudad natal, y más recientemente en Kiev. Su último concierto en Canadá data de noviembre de 2005.