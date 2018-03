"Chanta la mui II" une de nuevo a Olga Pericet, Daniel Doña y Marcos Flores

Madrid, 22 ago (EFE).- Olga Pericet, Daniel Doña y Marcos Flores dirigen, producen, coreografían y actúan en "Chanta la mui II: Complot", un espectáculo de flamenco y danza que se estrenará en la sala Pradillo de Madrid el día 27 y en el que los tres artistas, otra vez juntos, se "matarán a bailar" sobre el escenario.

Con el primer "Chanta la Mui", que se estrenó en el ciclo "La otra mirada del flamenco" en 2006, Olga, Daniel y Marcos actuaron en varios teatros españoles y salieron de gira por Italia, Francia, Inglaterra, Cuba y Oriente Próximo.

"Al público le gustó mucho y rodamos bastante", recuerda Olga en una entrevista con Efe. Aunque "Chanta la Mui" signifique, literalmente, "cierra la boca", la bailarina señala que su éxito "fue de boca en boca" y que por eso ahora tienen que repetir, "por la gente que sigue nuestro trabajo".

La sala Pradillo, "un amuleto" para estos tres artistas, les servirá durante la última semana de agosto y la primera de septiembre para presentar un espectáculo en el que "danza y flamenco dialogan a través de diferentes momentos históricos", apunta Olga Pericet.

"No nos quitamos el corsé del flamenco más tradicional, sino que a ese corsé le ponemos complementos, sin que uno tape a otro", describe Marcos. El bailarín afirma que "nosotros somos flamencos y, por eso, sentimos el flamenco tal y como es".

Aún así, Daniel advierte que "Chanta la mui II: Complot", no es "flamenco duro", si no que es un flamenco de "nuestro momento". Olga indica que "aparte del público profesional que vino, al primer 'Chanta la mui' también acudió gente sólo para disfrutar del espectáculo. A la mayoría le invitas a un tablao flamenco y a lo mejor no va".

En "Chanta la mui II: Complot", los tres bailarines cuentan ya con la experiencia en la dirección del anterior espectáculo, por lo que se han arriesgado a introducir más elementos sobre el escenario.

"Estamos apoyados por un equipo bastante grande: tenemos audiovisuales, a cargo de Jorge Durán, y música en directo, con percusión, guitarras y Antonia Jiménez como cantaora", adelanta Olga Pericet.

Daniel Doña asegura que, por todos estos detalles, "el periodo de montaje ha sido un poco más lento". En el espectáculo de hace un par de años "cada uno dirigía una parte, pero en este hemos tenido que llegar a un punto común entre los tres", declara.

Este trabajo en conjunto es lo que ha dado el título, "Complot", a la segunda experiencia en grupo de estos tres artistas en el ciclo de "La otra mirada del flamenco". "Teníamos los tres ganas de dar lo mismo, fijarnos en cosas antiguas, traerlas ahora y sorprender al público", destaca Marcos.