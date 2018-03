Madonna lanza el sábado su gira planetaria 'Sticky and Sweet'

AFP 22/08/2008 - 17:51

La cantante estadounidense Madonna demostró el sábado por la noche en la ciudad británica de Cardiff, en el primer concierto de su nueva gira mundial ('Sticky and Sweet'), que sigue siendo la reina del pop, pese a haber acabado de cumplir los 50 años de edad.

El espectáculo de promoción del último álbum de la artista, "Hard Candy" (que ya se ha colocado en el número 1 en 40 países), contó con la presencia del marido de Madonna, el director de cine británico Guy Ritchie y los tres hijos de la artista.

La estrella estadounidense inició su concierto en el Millenium Stadium de Cardiff, el primero de los 49 que constan en la gira, con el clásico "Like a Prayer" y siguió con los temas "Into The Groove" y "Hung Up".

En el nuevo espectáculo de Madonna, dividido en cuatro partes, la cantante cambia ocho veces de vestuario, uno de ellos un traje de lentejuelas de la casa francesa Givenchy, y cuenta con 16 bailarines en escena. En la preparación de la gira trabajaron 3.500 personas y fueron necesarias 653 horas de ensayos de Madonna y su banda, que viaja con 69 guitarras.

Tras el concierto británico, la gira continuará en Niza, sur de Francia, el 26 de agosto, antes de recorrer el resto de Europa, Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, donde concluirá el 18 de diciembre en Sao Paulo. En su última gira, "Confessions" en 2006, Madonna se embolsó la mayor cifra jamás alcanzada por una artista femenina, unos 200 millones de dólares.

La estrella, que actualmente pasa gran parte de su tiempo en Gran Bretaña con su familia, celebró su 50° aniversario el pasado 16 de agosto. Su relación con Ritchie, con el que contrajo matrimonio hace ocho años, ha sido objeto de numerosos rumores de separación en la prensa en los últimos meses, situación negada por Madonna a través de sus representantes.