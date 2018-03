Antonio Banderas recibe el premio Donostia y se lo dedica a Javier Bardem

Antonio... Tu no eres solo un "Guerreo de la luz"!!! Sobre todo eres un " hijo de la Luz"!!! Al Igual que "Bardem"!!!Un amigo! Y un Hermano... SI a soul Brother...



TU mensaje esta noche....... Tio acojonante!!! Si lo que as dicho es tuyo, y te sale de dentro... Sientes el llamado, y ahunque no te ayas dado cuenta, estas tan coprometido o mas como Bardem. En el Sahara toman te, para entablar una amistad everlasting, no me importaria tomar una, unas cervezas con tigo! Y con tu señora muestra de Respect and Admiration!!!