Woody Allen defiende la visión que da de Barcelona en su nueva película porque es la de las protagonistas americanas

20/09/2008 - 12:51

El director de 'Vicky Cristina Barcelona', Woody Allen, defendió hoy la visión de Barcelona que da en la película alegando que "se tiene que ver por los ojos de dos jóvenes turistas americanas", Vicky (Rebecca Hall) y Cristina (Scarlett Johanson), y "sería un error verla de otra manera" porque es la mirada "exagerada y romántica" de las dos turistas, reiteró en rueda de prensa.

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

"Hay pocas ciudades en las que esta película funcionaría bien", pero Barcelona "no es la única", ya que Venecia y París hubiesen sido también escenarios aptos para rodarla. En cambio, Allen citó a Londres y Berlín como urbes en las que no hubiese rodado este filme porque "necesitaba una ciudad exótica, que estimulara la imaginación de las turistas" y con "cierto carisma". La arquitectura y el mar Mediterráneo fueron dos aspectos de la capital catalana que atrajeron al cineasta norteamericano, según reveló.

En cuanto a Javier Bardem, presente también hoy en la rueda de prensa, Allen aseguró que "fue un placer" trabajar con él, y añadió haciendo alarde de su conocido sentido del humor: "Contrato a personas con talento, les dejo hacer bastante lo que quieren y me llevo los méritos de lo que han hecho".

Ni Penélope Cruz ni Scarlett Johanson asistieron a esta rueda de prensa. El director excusó la ausencia de la actriz norteamericana y, preguntado si su ausencia se debe a que está eclipsada por la brillante actuación de Cruz, el cineasta aseguró: "No esta aquí por motivos personales, veo que tendría interés mediático decir que está eclipsada, pero no lo está y no está aquí porque tiene temas más interesantes".

Acerca de sus películas, Allen aseguró que en 40 años de carrera "algunas han funcionado y otras no", y no siempre ha coincidido la respuesta del público con sus expectativas. Sobre 'Vicky Cristina Barcelona', que está cosechando un notable éxito de taquilla en Estados Unidos, donde se estrenó el 4 de agosto, Allen indicó que "al público de momento le encanta, quizás no por méritos propios".

Para él, todas sus obras "son muy distintas" entre ellas, y citó 'Match Point' y 'Everyone says I love you'. "Quizás desde la perspectiva externa parezcan parecidas, pero no lo son", remachó.

El próximo rodaje de Allen tendrá lugar en verano y en un lugar aún por determinar: "Me gustaría en Estados Unidos, París, España de nuevo y quizá Italia", aunque muy probablemente no será en un único país porque combinar localizaciones en varios "es mas interesante" para él y para el público. Los temas prometen ser "más serios" aunque no perderá de vista la comedia, aseguró.

Sobre la posibilidad de volver a rodar en Barcelona, Allen no desveló si lo hará o no, pero aseguró que durante el rodaje de 'Vicky Cristina Barcelona' no tuvo "ningún problema con la presión mediática" y destacó que fueron "muy civilizados" y "cooperativos".