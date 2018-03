ARAGÓN.-La localidad turolense de Andorra acoge el 31 de octubre y el 1 de noviembre el séptimo Easy Pop Weekend

20/09/2008 - 13:09

La localidad turolense de Andorra acogerá, el 31 de octubre y el 1 de noviembre, el Easy Pop Weekend, organizado por el Hotel Andorra de la localidad.

ANDORRA (TERUEL), 20 (EUROPA PRESS)

Se trata de un festival que siempre ha apostado por lo mejor del pop y que este año sigue fiel a su filosofía de arriesgar combinando grupos que ya han estado en otras ediciones del festival y conocidos por la mayoría, como Tachenko, "con otros que hace unos años parecía imposible que los pudiéramos teneren nuestro festival (Lagartija Nick o Dorian), sin olvidar la exquisita aportación extranjera al cartel (Sad Days of Puppets) y la presencia de nuevos grupos como The Blows o Half Foot Outside, que están presentando nuevos trabajos discográficos", indican los organizadores.

El viernes 31 de octubre se presentará el trabajo de Fernando Díaz de la Guardia y Alejandro Pérez, siguiendo al grupo granadino por medio mundo y cuatro décadas de su historia. Han sido cinco años de recogida de material que el antiguo cantante de Christiania y ahora periodista de Canal Sur y su compañero Alejandro han plasmado en un libro y un DVD.

La presentación del libro se completará con un pequeño concierto con dos de los miembros originales de los Ángeles, Carlos Álvarez Pérez y José Agustín Rodríguez Ampudia, y con la participación del hijo de Alfonso González, Poncho.

Este año el festival es aún si cabe más especial, pues la séptima edición del festival se dedica al sello zaragozano Grabaciones en el Mar, que cumple 15 años con un concierto muy entrañable, ya que vuelven para un solo "set" los carismáticos Carrots, que militaron en el sello y que se reúnen para una sola actuación.

También las exposiciones girarán este año en torno a esta celebración y versarán sobre los 15 años de trayectoria del sello zaragozano.

La reciente muerte de Sergio Algora ha sido un motivo para que el festival rinda tributo a la figura de este artista, que el año pasado estuvo presente en el escenario del Easy junto a su grupo, La Costa Brava.

Este año se presenta en el festival el disco homenaje a Sergio Algora. Los muchos amigos que dejó Sergio Algora en el ámbito musical se han puesto de acuerdo para hacerle un homenaje. Se trata de una iniciativa encabezada por Grabaciones en el Mar consistente en un disco en el que se incluiría una canción de cada álbum en el que haya participado el músico zaragozano.