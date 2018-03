Bardem dice que no ha doblado su voz en la versión española de 'Vicky Cristina Barcelona' para "respetar más" su trabajo

20/09/2008 - 13:12

El actor Javier Bardem aseguró hoy en rueda de prensa que no ha doblado su voz en la versión española de 'Vicky Cristina Barcelona' para "respetar más" su trabajo: "No comulgo con el tono" del doblaje, dijo, ya que "le resta autoría a la obra, que es del actor que actúa y ha elegido esa voz para interpretarlo", explicó.

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

"Respeto muchísimo al doblador", indicó, ya que su trabajo "es muy difícil" y él no sabe hacerlo, y añadió que si no se ha doblado "no es por pereza".

Para el español la escena más difícil de interpretar fue "la primera", cuando se acerca a Cristina (Scarlett Johansson) y Vicky (Rebecca Hall) para proponerles pasar un fin de semana en Oviedo. "Eran siete paginas en inglés, cómo se puede decir eso y ser mínimamente creíble...", se preguntó el actor, que se pasó "todo un día" para grabar la escena por su "inseguridad".

Por lo que propone su personaje se merecía un "tortazo" de parte de las turistas americanas, opinó Bardem, que al final, con los "diamantes que escribe --el director Woody-- Allen" el resto de la película le resultó "fácil de interpretar". "Es un guión muy brillante, con joyitas en los diálogos".

"Cuando te llama Allen, lo que tienes que hacer es preguntar dónde y cuándo. Pero uno tiene que leer (el guión) para saber si puede aportar algo a eso, más que nada para no estorbar", consideró el actor.

Preguntado sobre la posibilidad de que él entregase el Óscar a la mejor actriz secundaria el año que viene a Penélope Cruz, Bardem aseguró que de los Óscar no quiere "saber nada más hasta dentro de mucho tiempo", porque nueve meses de promoción de 'No es país para viejos' de los hermanos Cohen "es agotador", así que cuando oye la palabra "Óscar" dice: "No, no, descanso".

Acerca del "malentendido" de sus declaraciones a una revista americana en la que se quejaba de la actitud de algunos españoles acerca de su trabajo, Bardem aseguró que ya "se aclaró" y que ahora "hay que pasar a otra cosa". "Nos aburrimos ya todos de ello", añadió.

Preguntado sobre si esa polémica podría perjudicar a la taquilla de esta película en España, el actor consideró que por lo pronto en Estados Unidos "la taquilla está yendo fenomenal" porque "es una gran película de Allen". "Yo iría a verla por eso de que es Woody Allen", declaró.