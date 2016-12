Aphex Twin, Bon Iver, Justice, Metronomy o Richie Hawtin, entre las confirmaciones del NOS Primavera Sound 2017

21/12/2016 - 12:01

Aphex Twin, Justice, Metronomy, Richie Hawtin o Teenage Fanclub serán algunos de los nombres que estarán en la nueva edición del NOS Primavera Sound 2017 que se celebrará en el Parque da Cidade de Oporto del 8 al 10 de junio, según ha anunciado la organización.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Mediante un vídeo publicado en Facebook, un personaje que se encuentra una botella con un mensaje en la playa ha ido dando pistas a medida que pasaba por varios lugares y edificios emblemáticos de la ciudad de Oporto y los publicaba desde el móvil.

En paralelo, dichas pistas se han ido desvelando en otra red social, Instagram. A través de Instagram Stories se han destapado los nombres de todos los artistas que pasarán por el Parque da Cidade del 8 al 10 de junio.

Junto a estos nombres, estarán también nombres de plena actualidad como el dúo Run The Jewels, el sonido netamente británico de Skepta, el r&b del estadounidense Miguel, el sonido vanguardista de Flying Lotus o la electrónica del chileno Nicolas Jaar.

Asimismo, también recalarán en Oporto el soul de nuevo cuño de Sampha, la vuelta a los escenarios de The Make-Up, el folk pop de la americana Angel Olsen, la música brasileña de Elza Soares, la electrónica con toque pop de Tycho, la aventura en solitario de Hamilton Leithauser (ex The Walkmen), el rock clásico de Whitney o el retorno del indie rock de Grandaddy.

Asimismo, las guitarras también tendrán su sitio en el Parque da Cidade. El dúo Japandroids presentando sus nuevos temas, los californianos The Growlers, la psicodelia australiana de manos de King Gizzard & The Lizard Wizard y Pond, Swans, los representantes del psych The Black Angels, el retorno de Royal Trux, Shellac, el punk de Against Me! y prometedores grupos como Wand y Cymbals Eat Guitars abanderan el lado más rock del cartel.

Las propuestas locales vienen encabezadas por la unión de dos nombres: Rodrigo Leão (Madredeus) junto al australiano Scott Matthew. Junto a ellos el rock de fuzz de Evols, el post rock de First Breath After Coma o la música de raíces lusas de Samuel Úria.