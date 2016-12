Bocca tratará de mostrar en Madrid que existe danza sudamericana de "calidad"

Madrid, 23 dic (EFE).- El Ballet Nacional Sodre de Uruguay y su director Julio Bocca llegarán la próxima semana a los Teatros del Canal con los ballets "Coppèlia" y "Una velada con Duato y Kylián" para demostrar que se "puede hacer una compañía sudamericana de danza de calidad".

Tras llevar al escenario del Teatro del Liceu de Barcelona la pasada semana su propuesta de "Coppèlia", el ex bailarín argentino hará lo mismo en los Teatros del Canal del 27 de diciembre al 1 de enero; cinco noches en las que la compañía que dirige desde hace seis años mostrará el trabajo que han realizado para profesionalizar la danza clásica en Uruguay.

"Estamos mostrando que se puede hacer una compañía sudamericana de calidad. Ahora mismo solo me puedo comparar con la Ballet Nacional de Chile porque nosotros estamos en ese nivel, estamos creciendo y trabajando con esa calidad. En Latinoamérica se pueden hacer las cosas con calidad, excelencia y prolongadamente", ha afirmado Bocca durante la rueda de prensa en Madrid.

Pero después de dos años sin visitar Madrid, (estuvo en los Teatros del Canal en 2014 con el ballet "El Mesías"), el director y su compañía arrancarán hoy esta gira madrileña en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial con cuatro coreografías: "Paquita", de Luis Ortigoza, "One and other", de Demis Volpi; "El Corsario" y "Sinfonietta", de Jiri Kylián.

Tras esta actuación, y a partir del 27 de diciembre, subirán al escenario de la Sala Roja del Canal el plato fuerte de su visita a Madrid, el ballet "Coppèlia", con coreografía de Enrique Martínez y con la música en directo de la Orquesta Sinfónica Verum, dirigida por Martín García. Un ballet, obra de Lèo Delibes, que fue estrenado en el Teatro de la Ópera de París el 25 de mayo de 1870.

"Es una de las más atractivas. Tiene un desafío muy rico también en lo interpretativo, además de ser muy alegre y dinámica. Se trata de una de las versiones más lindas que existen", ha expresado Bocca (Munro, Argentina, 1967).

Por otra parte, Bocca ha agradecido, "como director bailarín", al bailarín y coreógrafo español Nacho Duato el haberle dado "un voto de confianza" al programar, del 4 al 8 de enero, el ballet "Una velada con Duato y Kylián", con la que mostrará la "diversidad de estilos" que el Ballet Nacional de Sodre de Uruguay "viene haciendo" desde hace seis años.

En este sentido, la compañía uruguaya subirá a escena el ballet clásico "Petite mort", con coreografía de Jiri Kylián y música de Wolfang Amadeus Mozart; "Sinfonietta", también de Jirí Kylián sobre la música de su compatriota Leos Janácek; y el ballet contemporáneo "Without Words",la segunda coreografía de Nacho Duato para la compañía American Ballet.

"Yo agarré una compañía bastante lastimada, que se mantuvo por el esfuerzo de los bailarines. Era una compañía clásico y tuve la suerte de empezar de cero con ellos", ha manifestado este artista que afirma no "extrañar bailar" aunque sigue "amando" la danza hasta el punto de dedicarse en cuerpo y alma en la actualidad a "transmitirlo a los jóvenes".

Bocca también ha contado hoy que ya tiene programadas las temporadas de 2018 y 2019 con el Ballet Nacional de Uruguay; y ha destacado la producción de el ballet "La Bella Durmiente", que contará con vestuario de la española Ágatha Ruíz de la Prada.

Respecto a su país, el ex bailarín ha puntualizado que aunque sí que se han puesto en contacto con él desde el Ballet Nacional de Argentina, ahora mismo quiere seguir "tranquilo" en Uruguay, un país que le dio la "libertad" para hacer el proyecto que quería.