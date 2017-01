Las muertes de Umberto Eco, David Bowie, Leonard Cohen o Carrie Fisher marcan un 'año negro' para la cultura en 2016

31/12/2016 - 12:44

Las muertes de escritores como Umberto Eco o Francisco Nieva, de músicos como David Bowie, Leonard Cohen, Prince o George Michael o la de intérpretes como Carrie Fisher, Gene Wilder o Debbie Reynolds han marcado un 'año negro' para 2016 en la cultura.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El pasado 20 de febrero el escritor y filósofo italiano Umberto Eco falleció a los 84 años de edad en su propia habitación. Eco, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, alcanzó la fama ante el gran público en el año 1980 con la publicación de su más conocida novela, 'El nombre de la rosa'.

Apenas un día antes, la escritora estadounidense Nelle Harper Lee, ganadora del premio Pulitzer en 1961 por su obra 'Matar a un ruiseñor', fallecía a los 89 años en su localidad natal de Monroeville, en el estado de Alabama. 'Matar a un ruiseñor' fue su único y gran éxito, una obra publicada en 1960 y que saltó al cine también con gran éxito en 1962 en una cinta dirigida por Robert Mulligan. La película se hizo con tres premios Oscar de la Academia de Hollywood de los ocho a los que estuvo nominada.

El mundo de las letras españolas también lamentó una pérdida importante, la del dramaturgo Francisco Morales Nieva, quien falleció el pasado 11 de noviembre los 91 años de edad en su domicilio de Madrid. Nieva, nacido en Valdepeñas (Ciudad Real) el 29 de diciembre de 1924, ocupaba la silla 'J' de la RAE desde el 29 de abril de 1990.

El mes de enero llegaba con malas noticias para el mundo de la música, con el anuncio de la muerte de David Bowie. Su hijo Duncan Jones confirmó la muerte del artista británico, quien llevaba 18 meses luchando contra el cáncer. Bowie dijo adiós tres días después de publicar su último disco 'Blackstar', y dejando atrás una serie de éxitos como 'Space Oddity' (1969), 'The Man Who Sold the World' (1970), 'Hunky Dory' (1971), 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars' (1972) o 'Aladdin Sane' (1973).

En abril saltó la noticia del fallecimiento de Prince. El cantante de 57 años de edad, autor de grandes éxitos como 'Purple Rain', fue encontrado en su domicilio de Paisley Park en Chanhassen (Minnesota). La autopsia posterior reveló que su muerte se debió a una sobredosis accidental de fentanil, un analgésico opiáceo.

Más reciente fue la noticia de la muerte de George Michael, ya en el mes de diciembre. Michael, autor de temas como 'Last Christmas' o 'Careless Whisper', murió mientras dormía y su cuerpo fue encontrado por su pareja en la mañana del día de Navidad. Aunque inicialmente no se especificó causa del fallecimiento, su mánager, Michael Lippman, confirmó que se debió a un fallo cardíaco.

En el apartado nacional musical, el mes de abril comenzó con la muerte de Manolo Tena a los 64 años de edad, víctima de un cáncer de hígado. Tena alcanzó su mayor fama al principio de la década de los años 90 gracias a temas como 'Sangre española', 'Frío' o 'Tocar madera'.

CARRIE FISHER Y DEBBIE REYNOLDS

La actriz Carrie Fisher, la popular Princesa Leia de 'La Guerra de las Galaxias', falleció hace escasos días a los 60 años de edad después de una convalecencia tras sufrir un ataque al corazón. Tan solo un día después se conocía la muerte de su madre, la también actriz Debbie Reynolds, debido a una apoplejía.

Este mismo mes de diciembre el cine también perdía a una de sus míticas actrices, Sári Gabor (internacionalmente conocida como Zsa Zsa Gabor), quien fallecía a los 99 años de edad a causa de un infarto. Gabor participó en destacadas películas en Hollywood, así como en diversas obras en Broadway y series de televisión y, entre las películas más importantes en las que actuó figuran 'Sed de Mal', dirigida por Orson Welles, 'No estamos casados', en la que compartió pantalla con Ginger Rogers, Fred Allen y Marilyn Monroe, o 'Moulin Rouge', de John Houston.

ACTORES, ARQUITECTOS, PINTORES...

En agosto, fallecía el actor, cineasta y guionista estadounidense Gene Wilder, a los 83 años de edad. Wilder se hizo famoso por sus papeles en películas como 'El jovencito Frankestein' y 'Willy Wonka y la fábrica de chocolate'. Ese mismo mes, la saga 'Star Wars' también lamentaba la muerte de Kenny Baker, el actor que interpretó a R2-D, tras una larga lucha contra una terrible enfermedad degenerativa.

Alan Rickman, el profesor Severus Snape de 'Harry Potter', fallecía en enero a los 69 años de edad a consecuencia de un cáncer. El actor británico también se hizo famoso por sus papeles en la primera parte de 'Jungla de Cristal', en 'Robin Hood' o en 'Love Actually'.

El Hortelano, pintor de La Movida madrileña, falleció en el mes de diciembre a causa del cáncer de pulmón que padecía. Este artista formó parte de los círculos intelectuales de la llamada Movida Madrileña y su estudio se convirtió en punto de referencia de artistas como Alberto García-Alix, Pedro Almodóvar, Guillermo Pérez Villalta y Ouka Leele.

La 'lista negra' de este 2016 la completan el director polaco Andrzej Wajda, fallecido a los 90 años en el mes de octubre por una insuficiencia pulmonar, o la arquitecta Zaha Hadid, primera mujer reconocida con el prestigioso Premio Pritzker en 2004 y que murió a los 66 años de edad en el mes de marzo.