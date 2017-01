Chantaje, de Shakira, la canción más escuchada en España el 31 de diciembre en Spotify

2/01/2017 - 16:56

La canción Chantaje, de Shakira, ha sido la canción que más han escuchado los españoles en Spotify para despedir el 2016, según informa la plataforma de música en streaming.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Después del tema de la cantante colombiana, los españoles han escuchado para despedir el año 'Reggaetón Lento', de CNCO, como segunda canción más reproducida, seguida de 'Safari', de J Balvi; 'Venta Pa'Ca', de Ricky Martin; 'Rockabye (feat.Sean Paul & Anne-Marie)', de Clean Bandit; 'La Bicicleta', de Carlos Vives; 'Otra Vez(feat. J Balvin), de Zion&Lennox; 'Gyal You A Party Animal - Remix', de Charly Black; 'Traicionera', de Sebastián Yatra; y 'Let Me Love You', de DJ Snake, cerrando el Top 10.

Por otro lado, el listado de las diez canciones más escuchadas este 31 de diciembre a nivel mundial lo lidera la canción 'Starboy', de The Weeknd, seguida por 'Closer', de The Chainsmokers; 'Rockaby (feat. Sean Paul & Anne-Marie)', de Clean Bandit; 'Let Me Love You', de DJ Snake; 'One Dance', de Drake; 'Don't Wanna Know', de Maroon 5; '24K Magic', de Bruno Mars; 'Black Beatles', de Rae Sremmurd; 'I Felt It Coming', de The Weeknd; y 'Fake Love', de Drake.