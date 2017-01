Hamlet aplazan a abril su concierto en Madrid por problemas de salud de su guitarrista Luis Tárraga

9/01/2017 - 13:45

El concierto de Hamlet este sábado 14 de enero en la Sala Penélope de Madrid ha sido a aplazado al Viernes 7 de abril por "causa de fuerza mayor" derivados de problemas de salud de su guitarrista principal, Luis Tárraga, según el comunicado recogido por Europa Press.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"El día 19 de diciembre fui ingresado en el Hospital La Paz de Madrid para un intervención/operación en la médula. Hace un tiempo me descubrieron, por una exploración rutinaria de otra índole, una lesión intramedular que requería de una operación para que las consecuencias no fueran muy graves para mi salud", explica el músico.

A este respecto, añade: "Desgraciadamente esto ha sido más duro de lo previsto en un principio ya que estaba un poco peor de lo que se creía, pero afortunandamente todo ha salido bien, excepto que la recuperación a la que me lleva todo esto es mucho más lenta de lo que yo preveía o imaginaba".

Tárraga recalca que su "ilusión" era estar listo para el concierto del 14 de enero, pero admite que le es "imposible por la poca movilidad y sensibilidad" que tiene ahora y los "dolores" que está "soportando". "Colgarme una guitarra también sería muy difícil ya que tengo 20 grapas en la espalda", añade.

Por eso, apostilla: "Me niego a tocar sentado ya que creo que nadie quiere verme así, ni al grupo no intentar dar todo por mi "culpa", además aunque lo hiciera no tocaría bien porque aún hay movimientos de brazos que son muy molestos para mi".

"Hoy lunes a primera hora he tenido revisión y los médicos me dicen que no estoy preparado, y que cualquier posible daño podría ser muy peligroso en estos momentos. Algunos os preguntaréis que como no hemos dicho nada antes, pero todo ha sido por mi afán de intentar llegar a tiempo", subraya el músico, que asegura estar pasando un gran "disgusto" por el aplazamiento.

"Dentro de lo malo, lo bueno es que lo haremos el 7 de abril (primera fecha en la que la sala está libre) y que las entradas adquiridas valen para este nuevo día. Si alguno quiere devolverlas está en su derecho, por supuesto. A mi me encantaría que no lo hicíerais y veros a todos de nuevo ya que sería lo que necesito para estar bien del todo, pero lógicamente habrá gente que no pueda", plantea.

Por último, Tárraga señala que sabe que algunos fans iban a acudir al concierto desde fuera de Madrid, "incluso de sitios muy lejanos", por lo que manifiesta su deseo de "tener algún tipo de detalle por el perjuicio causado", para lo cual se pondrá en contacto con los afectados "si es el caso".