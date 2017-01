Triángulo de Amor Bizarro ganan el Premio Ruido al Mejor Disco del Año, según la prensa musical española

11/01/2017 - 12:17

'Salve discordia', el cuarto álbum de Triángulo de Amor Bizarro es, a juicio del grueso de la prensa musical española, el mejor disco nacional publicado en 2016. Por ello el grupo se ha alzado esta noche con el II Premio Ruido de la Asociación de Periodistas Musicales (PAM).

La sala El Sol de Madrid acogió este martes la fiesta de entrega del galardón, que contó con actuaciones de algunos de los artistas nominados: Kokoshca, Aries y los propios Triángulo de Amor Bizarro (TAB), quienes recibieron una Masterbilt Century de la célebre marca de instrumentos Epiphone, colaboradora del evento junto a WeGow y Virtual Contenidos.

La decisión del Premio Ruido es fruto del doble proceso de votación al que se convocó al más de un centenar de informadores musicales profesionales, agrupados bajo las siglas de PAM.

De la primera vuelta surgió una lista conformada por los quince álbumes con más menciones (por orden alfabético): "Adieu or die", de Aries; "Hamen", de Belako; "El pasajero", de Depedro; "Fruta y verdura", de Espanto; "Leave Me Alone", de Hinds; "Casa", de Iván Ferreiro; "Movimientos", de Juventud Juché; "Algo real", de Kokoshca; "2", de León Benavente; "El poeta Halley", de Love of Lesbian; "Jo competeixo", de Manel; "Campeones del mundo", de Novedades Carminha; "Me matas si me necesitas", de Quique González; "Domus", de Silvia Pérez Cruz, y "Salve discordia", de TAB.

Los socios de PAM fueron llamados a la votación definitiva para escoger un único nombre de esa lista, el del trabajo que, a su juicio, representaba lo mejor de la cosecha española de 2016. Y ese ha sido "Salve discordia" de Triángulo de Amor Bizarro, banda que recogió esta noche de martes personalmente su trofeo, una reproducción en 3D del logotipo del Premio Ruido.

Con esta iniciativa PAM ha intentado hacer precisamente eso, ruido, y arrojar luz sobre la fuerza y valor de los creadores españoles, a la vez que destacar el papel vital que, en pos de esa misión, realizan cada día los informadores musicales del país en un contexto cada vez más difícil para su desempeño.