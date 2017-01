Triángulo de Amor Bizarro ganan el Premio Ruido: "El éxito es llegar a gente que a priori no te va a escuchar"

11/01/2017 - 14:05

"Es un premio muy importante porque llega desde la prensa y la gente que se supone que entiende, que hace críticas y crónicas", admite a Europa Press el batería del grupo gallego, Rafael Mallo, quien añade: "Estamos muy contentos con el disco, pero que te lo reconozcan los periodistas es la guinda".

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Triángulo de Amor Bizarro han sido galardonados en la noche de este martes con el II Premio Ruido a Mejor Disco del Año 2016, después de dos rondas de votaciones durante las semanas previas del grueso de la prensa musical española, agrupada en la Asociación de Periodistas Musicales (APM).

Ese disco al que se refiere el músico es Salve discordia, cuarto trabajo de la banda, que ha estado ya presente en multitud de listas de lo mejor de 2016, algo que también les llena de orgullo: "Está bien estar en las listas del año, es el reconocimiento y siempre se agradece. Es el reconocimiento de los que te dicen que no estabas loco".

"Cuesta mucho hacer discos", subraya Mallo, para acto seguido agregar que es muy satisfactorio cuando la respuesta de crítica y público es positiva. Y añade: "Más críticos con lo que hacemos que nosotros mismos no hay nadie. Cuando publicamos algo ya pasó el filtro de que era lo mejor que podíamos hacer. Así que digan lo que digan después, ya no se podría hacer de otra manera".

Concretamente sobre el Premio Ruido -que celebra su segunda edición este año tras premiar a Niño de Elche en la anterior temporada-, Mallo apunta que es una iniciativa "muy buena porque ayuda a visibilizar a la prensa y a la música".

"Es un premio que es doblemente agradecido, porque es gente que es la más entendida. Es muy guay como iniciativa y también es muy necesario que los periodistas musicales se asocien para tener más visibilidad y tener cierta fuerza en estos tiempos", plantea.

Y de vuelta al Premio Ruido, concluye: "Lo importante para nosotros, lo que yo vería un éxito, es llegar a más gente. Eso es un poco el éxito, llegar a gente que a priori no te va a escuchar porque no tienen el canal adecuado. Llegar a ellos y que luego les guste o no. Con toda la información que hay hoy, lo difícil es que te llegue la que realmente te interesa".

GIRA 2017

Espoleados por este reconocimiento, afrontan este 2017 "a tope", pues consideran que realmente este va a ser "el año de la discordia". "Vamos a tocar donde podamos. Nos gusta mucho tocar en directo y además es la manera de estar en forma. Estamos en un momento muy bueno y estar un mes sin tocar genera cierta inquietud en el grupo", remacha el batería.

Triángulo de Amor Bizarro tienen por delante conciertos en Madrid (20 de enero, Ochoymedio Club), San Sebastián (21 de enero, Dabadaba), Logroño (27 de enero, Biribay), Pamplona (28 de enero, Cavas), Segovia (4 de febrero, WIC), Ferrol (17 de febrero, Superb) y Vigo (25 de febrero, Iguana Club).

Después será turno, ya adentrándose en la temporada de festivales, de Córdoba (2 de marzo, Hangar), Sevilla (3 de marzo, Sala X), Sarria (11 de marzo, Esmorga Fest), Austin (del 10 al 19 de marzo, SXSW) y Barcelona (del 2 al 4 de junio en el Primavera Sound).