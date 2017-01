Nuevo director de Telemadrid: "Ha habido un exceso de ideología"

Madrid, 15 ene (EFE).- El recién elegido director general de Radio Televisión Madrid, José Pablo López Sánchez (Sayalonga, Málaga, 15 de mayo de 1977), aspira a "mirar al futuro" y dejar atrás "la etapa de la política" en este medio de comunicación, en el que cree que ha habido "exceso de ideología" y "falta de gestión".

El nuevo director, propuesto por el Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid tras un concurso público en el que participaron un total de 36 aspirantes, superó el examen de idoneidad de la comisión del ente público en la Asamblea de Madrid a finales de diciembre con mayoría simple.

El pasado jueves, el Pleno del Parlamento regional ratificó su elección con más apoyos, al sumar a los votos favorables de PP y Ciudadanos el del PSOE-M. Podemos, en cambio, se abstuvo al criticar la falta de "transparencia" en el proceso de selección previo.

Licenciado en Periodismo y Derecho, López Sánchez (que ha trabajado como director general de 13tv y del departamento de asesoría jurídica de La Sexta) ve como un "reto" profesional esta nueva etapa al frente de Radio Televisión Madrid, en pleno proceso de transformación tras la aprobación de una Ley de reforma.

PREGUNTA: ¿Qué le animó a presentar su candidatura?

RESPUESTA: Me animó el hecho de que en Telemadrid existe una posibilidad de realizar un proyecto profesional, independiente, plural y que puede tener recorrido hacia el futuro.

Lo que se juega en Telemadrid ahora no es simplemente nombrar a un director general, sino definir un modelo de televisión. Para mí, Telemadrid es un reto profesional, no es un reto político, no entiendo la televisión en una clave política.

P: ¿Cómo definiría la situación actual de Radio Televisión Madrid?

R: Radio Televisión Madrid ha pasado por etapas muy complicadas, el azar ha querido que mi designación coincidiera con el cuarto aniversario del expediente de regulación de empleo.

Como la situación actual es compleja, lo que me toca ahora es escuchar, mi papel tiene que ser el de unir y coser costuras, eso sólo lo podemos hacer contando con todos, no se puede construir sin unos o contra otros.

P: ¿A qué achaca la pérdida de audiencia e, incluso, de credibilidad que ha sufrido Telemadrid en los últimos años?

R: En todo el conjunto de Radio Televisión Madrid ha habido un exceso de ideología y una falta de gestión, ése ha sido uno de los problemas fundamentales.

Los medios privados tienen una línea editorial que marcan sus accionistas, pero las televisiones y radios públicas tienen que ser un lugar de encuentro en el que se fomente la participación en todos los ámbitos.

Es fundamental lograr una despolitización, pero esta despolitización no pasa por no hablar de la política, pasa por tratar la información política de una manera profesional, independiente y neutral, que no se produzca una llamada para que un determinado titular se modifique, para que un determinado contertulio no aparezca en las listas o para que una determinada información se enfoque de una manera u otra.

P: ¿Y qué se puede hacer para recuperar la credibilidad?

R: Requiere tiempo. Hay madrileños que tienen el canal desintonizado o no saben a qué número del mando corresponde. Hay que volver a conseguir la fidelidad y es complicado cuando ha habido una pérdida de hábito.

P: ¿Cuáles son sus prioridades como director general?

R: Quiero que mi primera reunión sea con los trabajadores y el comité de empresa para conocer de primera mano el planteamiento que tienen, sus preocupaciones.

Los trabajadores no son el enemigo de la empresa, mucho menos de una empresa audiovisual, que lo que gestiona es el talento. Para desarrollar el talento hay que estar motivado, hay que cuidar a la plantilla de Radio Televisión Madrid, ha pasado por una etapa muy compleja, dura, que ha dejado heridas en el camino. Ahora los trabajadores deben ser objeto de especial atención.

P: ¿Pero qué aspectos concretos cree que hay que cambiar o mejorar?

R: Hay que profundizar en la presencia en la calle, la información de proximidad tiene que ser una de las piezas fundamentales de Radio Televisión Madrid. Aumentar las emisiones en directo es fundamental y máxime en una televisión pública.

Madrid además es una gran capital y la Comunidad de Madrid es un centro de referencia a nivel internacional. Tenemos que hacer una televisión cosmopolita y moderna.

P: Y en cuestión de contenidos, ¿cuál es su propuesta?

R: Radio Televisión Madrid no es sólo información, tiene que ser también entretenimiento. Tenemos que ser capaces de desarrollar una oferta de entretenimiento alternativa a la que ofrecen los medios privados.

Además, hay que recuperar la programación infantil, que ha estado desaparecida de la parrilla de Telemadrid .

P: ¿Cree que habrá posibilidades de contratar a nuevos empleados en el futuro?

R: Primero hay que aprobar la carta básica, el documento rector de las orientaciones en materia de programación de la compañía, que fijará los porcentajes de producción propia y ajena.

Después, habrá que hacer una evaluación de los medios que tenemos, tanto técnicos como de la plantilla.

Eso sí, Radio Televisión Madrid va a ser absolutamente sensible a esas personas que salieron con el ERE y cuyos méritos se valorarán de manera primordial. Si hay vacantes, deben tener un derecho preferente de reincorporación a la compañía.

P: En la comisión de control de la Asamblea de Madrid anunció su intención de bajarse el sueldo.

R: Sí, la empresa ha vivido una situación bastante compleja y traumática y un directivo, además de motivar al equipo, tiene que dar ejemplo. Si hemos pedido un esfuerzo a la plantilla, también tengo que hacer un esfuerzo por mi parte. No puedo ganar más que la presidenta de la Comunidad de Madrid.

P: La situación de Onda Madrid es especialmente crítica, ¿qué piensa hacer?

R: La radio es una pieza fundamental dentro de la construcción de esa nueva marca global que tenemos que hacer con los medios públicos madrileños.

Hay que diseñar un plan estratégico para Onda Madrid en el que tengan cabida la información, el deporte regional, la cultura... Yo voy a apostar por la radio.

P: ¿Mantendrá las emisiones de laOtra, el canal de televisión alternativo?

R: Hay que hacer un proyecto de viabilidad, saber cuánto vale, cuánto nos aporta y cuánto nos costaría poner en marcha un canal que verdaderamente sirva como canal complementario.

Por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo por conservar laOtra pero con un factor de diferenciación, no debe ser a mi juicio un cajón de sastre.

P: Podemos se abstuvo en su elección como director general y llegó a decir que su nombre había estado teledirigido porque salió en los medios de comunicación antes de haberse presentado al concurso...

R: Para mí, la abstención de Podemos es un voto de confianza. Pero ahora la etapa de la política ha pasado y toca mirar al futuro.

Sobre el hecho de que apareciera mi nombre, a mí nadie me llamó para preguntarme si me iba a presentar o no. A lo mejor las que son teledirigidas son las filtraciones.

P: El PSOE-M no ha puesto en duda su capacidad, pero sí ha criticado el proceso de selección previo, ¿cree que pudo hacerse mejor?

R: No conozco nada del proceso de selección, cómo se ha gestionado internamente es un tema que hay que preguntar al Consejo de Administración, no tengo nada que decir.