San Sebastián podría tener feria taurina este año al retrasar el Gobierno su decisión sobre la consulta popular

17/01/2017 - 13:40

El alcalde de la ciudad dice que se ha creado una situación de "cierta incertidumbre" y que tendrá que "tomar algunas decisiones"

SAN SEBASTIÁN, 17 (EUROPA PRESS)

San Sebastián podría tener feria taurina este año al haber ampliado el Gobierno el plazo para responder a la petición del Consistorio donostiarra de realizar una consulta popular al respecto en un mes y medio más, lo que pone al Ejecutivo local en una situación "de cierta incertidumbre", según ha indicado el alcalde, Eneko Goia.

En rueda de prensa en San Sebastián para dar cuenta de los últimos acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local, Goia, preguntado por los periodistas sobre la ampliación, en un mes y medio más, del plazo de tres meses que tenía para responder a la solicitud del Ayuntamiento para convocar la consulta sobre la celebración de corridas de toros en la ciudad, prevista para el 19 de febrero, ha indicado que hasta junio "previsiblemente" no se podrá celebrar.

Según ha manifestado, como consecuencia, se crea una situación de "incertidumbre" para el Ejecutivo local, que tendrá que "tomar algunas decisiones" al respecto, ya que la decisión del Gobierno central hace "inviable" que el refrendo pueda tener lugar el próximo mes. "No nos queda más que esperar", ha señalado.

El alcalde ha incidido en que la cuestión "no está todavía del todo despejada", ya que, además, queda conocer en qué podría afectar a la misma el acuerdo alcanzado entre los gobiernos vasco y central en torno a la Ley Municipal Vasca. Sin embargo, intuye que no supondrá "cambios sustanciales", porque la consulta que el Ayuntamiento ha solicitado poder hacer "abarca todo el término municipal", lo que "implica que debe seguir el procedimiento de la Ley de Bases de Régimen Local que es pedir autorización al consejo de ministros".

En todo caso, ha confirmado que la consulta queda aplazada, sin fecha para su celebración. Preguntado por los periodistas sobre el hecho de qué ocurrirá si la familia Chopera solicita al Consistorio celebrar feria taurina en la Semana Grande donostiarra de este año, Goia ha indicado que todavía no se ha adoptado una decisión pero hay que "analizar" esa cuestión y "dar una respuesta".

A ello ha aclarado que si se da esa situación, tratándose de una actividad "legal, independientemente de lo que cada uno opine, y no hay ninguna otra", en un plazo "razonable" de tiempo se le tendrá que dar respuesta para que pudiera organizar la feria taurina.

"COMPLICADO"

En este sentido, ha puntualizado que la "única hipótesis para contestar en sentido negativo sería que se hubiera celebrado ya una consulta y hubiera un posicionamiento", pero de no ser así será "complicado" rechazarla.

A su juicio, en este debate tiene que conocer la opinión de la ciudad para tomar decisiones", y no hacerlo conforme a "condiciones morales personales". Por ello, ha afirmado que él se va a "ceñir a la legalidad" en este tema, y que ésta "guste no no", pasa por el hecho de que la celebración de corridas de toros es "una actividad legal". "Sin un posicionamiento de la ciudadanía donostiarra diciendo si debemos contar con instalaciones para este tipo de espectáculos o no la situación sigue siendo la misma que hasta ahora", ha concluido.