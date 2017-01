La guitarrista de blues rock Joanne Shaw Taylor, en abril en Bilbao, Madrid y Barcelona

17/01/2017 - 18:24

La guitarrista de blues rock británica Joanne Shaw Taylor actuará en Bilbao, Madrid y Barcelona en abril presentando su disco Wild.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Las citas serán el 6 de abril en Azkena (Bilbao), 7 de abril en El Sol (Madrid) y 8 8de abril en Razzmatazz 3 (Barcelona).

Joanne Shaw Taylor ha viajado extensamente por todo el mundo y ha lanzado álbumes aclamados por la crítica, ganando fans y actuando junto a algunos de sus ídolos musicales.

A los 16 años fue descubierta por Dave Stewart de Eurythmics y en mayo de 2009 lanzó su álbum debut, White Sugar. El segundo lanzamiento de Taylor fue Diamonds in the Dirt, de 2010.

Ambos álbumes alcanzaron el puesto número ocho en la lista de Billboard Top Blues de los Estados Unidos. En 2010 y 2011, ganó el premio a la mejor vocalista británica femenina, además del Premio Songwriter of the Year con "Same As It Never Was".

Wild (2016) la reafirma como una gran artista en ciernes no sólo bajo el paraguas del blues, sino en la escena musical del rock en general, informan las promotoras Live Nation y Mercury Wheels.

Habiendo teloneado a nombres de peso como Joe Bonamassa, Tedeschi Trucks, Kenny Wayne Shepherd, Glenn Hughes, John Mayall o Wilko Johnson, Joanne Shaw Taylor está preparada para dar el espaldarazo definitivo como la nueva reina del blues-rock mundial.