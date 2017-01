'The Jesus & Mary Chain', entre los primeros nombres conocidos de la programación del Festimad

19/01/2017 - 17:19

Festimad 2017 ha desvelado este jueves los primeros nombres confirmados de su XXIV edición, que contará con 'The Jesus & Mary Chain', 'The Dictators', 'The Fuzztones', 'Jinjer', 'Kristonfest skunk df', 'Smoking soul', 'Lecter bukosky', 'The jets+bob fish' y 'Embusteros'.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El festival madrileño más antiguo, primer escenario festivalero en España para grupos y solistas como 'Radiohead', 'Amaral', 'Dover', 'Rage Against de Machine', 'Beck', 'Cyress Hill', 'Molotov', 'The Smashing Pumpkins' o 'CPV', entre otros muchos, tendrá lugar entre el 19 de abril y el 7 de mayo en salas y espacios de la Comunidad de Madrid, con una programación en la que prima la "diversidad", según sus organizadores.

Alejado de los formatos masificados, ofrece un "vis a vis" entre el público y un centenar de bandas en 50 conciertos descentralizados, una selección de "mitos y chavales, no solo del rock, al tiempo que anima a participar a los talentos emergentes en uno de los concursos más influyentes del circuito estatal (el Festimad Taste-Carné Joven Comunidad de Madrid).

Festimad mantiene así la búsqueda de nuevos talentos contemplando en su convocatoria todos los estilos en dos categorías territoriales: una estatal, abierta a artistas y bandas de toda España, incluida Madrid, y una exclusiva para los residentes en la Comunidad de Madrid, que concursarán en tres apartados: Pop y Rock, Hip hop, Funk, Soul, Reggae, Folk, Fusión y Raíces.

Una vez revisadas por el moderador, sus canciones podrán ser escuchadas libremente. Un jurado especializado designará las bandas o artistas premiados que actuarán en Festimad. El plazo de inscripción finaliza el 30 de enero de 2017.