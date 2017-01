Sting presentará su nuevo álbum en Fuengirola (Málaga) el 17 de julio

20/01/2017 - 16:40

El cantante Sting llevará su gira '57th & 9th' el próximo 17 de julio en el municipio malagueño de Fuengirola, concretamente en Marenostrum Music Castle Park. Las entradas aún no se han puesto a la venta.

MÁLAGA, 20 (EUROPA PRESS)

Sting estará acompañado de una banda de tres músicos que incluye a su guitarrista habitual Dominic Miller, Josh Freese (batería) y Rufus Miller (guitarrista), según han informado desde Riff Producciones.

El duodécimo álbum en estudio de Sting, '57th & 9th', su primer trabajo pop/rock en una década, fue publicado el pasado 11 de noviembre. Las diez canciones que forman el álbum representan el amplio rango de estilos musicales del cantante, desde las guitarras estridentes del primer single 'I can't stop thinking about you' hasta la feroz 'Petrol Head' o el himno '50.000'.

El disco, producido por Martin Kierszenbaum, se grabó en tan solo unas semanas con los colaboradores habituales de Sting, Dominic Miller (guitarra) y Vinnie Colaiuta (batería). También participaron el batería Josh Freese (Nine Inch Nails, Guns n' Roses) y el guitarrista Lyle Workman, mientras que los coros fueron grabados por el grupo de Tex-Mex, The Last Bandoleros, han recordado desde la organización.

Cantante, compositor, letrista, actor, autor y activista, nació en Newscastle (Inglaterra) antes de mudarse a Londres en 1977 donde dio vida a The Police con Stewart Copeland y Andy Summers. El grupo publicó cinco álbumes en estudio, ganó seis Grammy y dos Brits y en el 2003 entró en 'The Rock and Roll Hall of Fame'.

Considerado como uno de los artistas más importantes del mundo, Sting ha recibido diez premios Grammy, dos Brits, un Globo de Oro, un Emmy, tres nominaciones a los Oscar, una nominación a los TONY, un Billboard Magazine's Century Award y fue elegido Personaje Del Año en 2004 por MusiCares. Además de ser miembro de Songwriters Hall Of Fame, en diciembre de 2014 recibió el Kennedy Center Honors, uno de los premios culturales más prestigiosos de los Estados Unidos.

A lo largo de toda su carrera, ha vendido cerca de 100 millones de álbumes entre The Police y su etapa en solitario. Es también un gran activista, apoyando organizaciones como The Rainforest Fund, Amnesty International y Live Aid. Junto a su mujer Trudie Styler, fundó The Rainforest Fund en 1989 con el fin de proteger las selvas del mundo y los indígenas que viven en ellas.