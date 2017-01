El humorista Joaquín Reyes se jubila en el teatro La Latina

"Casi todo lo que cuento es cierto, aunque haya cosas que se exageran"

"Cuando Dani Rovira se canse, yo estaría deseando presentar los Goya"

"Patxi Lopez me cae bien, porque además tiene buenos gustos musicales, le gustan los Punsetes"

El humorista Joaquín Reyes presenta una de sus funciones teatrales más especiales. Una y no más, un espectáculo con el que el albaceteño da carpetazo a sus monólogos más emblemáticos y que no volverá a repetir jamás. Los próximos días 23, 24 y 25 de enero, en el Teatro de La Latina de Madrid, será la última oportunidad de ver representadas algunas de sus historias más graciosas y vividas en primera persona. ¿Por qué ha decidido dar este paso?

Una y no más, una recopilación de monólogos que nunca volverás a representar, ¿cierto o estrategia de marketing?

Es verdad que los voy a jubilar. Llevo mucho tiempo haciéndolos y en el espectáculo cojo historias de hasta seis monólogos. Y más que cansarte es que tú cambias. Tu voz cambia, tu situación no es la misma. Además, por coherencia tienes que escribir cosas nuevas. Por eso, decidí hacer estas actuaciones y anunciar que me jubilo para escribir cosas nuevas. Estos han sido los monólogos que he hecho hasta ahora, que afortunadamente han tenido éxito, y ahora a otra cosa.

Y de algún personaje de celebrities, ¿te has cansado?

No. De los sketches con personajes que he hecho no le he cogido manía a ninguno. Además, hay personajes de La hora Chanante o Muchachada Nui que rescataría para cosas del futuro.

En estos monólogos cuentas cosas que te han pasado a ti, ¿cuál ha sido la más divertida?

Casi todo lo que cuento es cierto, aunque haya cosas que se exageran y otras le han pasado a alguien, y yo las cuento. Por ejemplo, hay una anécdota en el colegio que un compañero mío cogió una piedra del patio, la tiró para arriba y dijo: "A quién le dé le ha dao". Y le dió a él. Esto pasó. Lo que haces también a veces es usar experiencias propias que las conviertes en chiste. Pero hay otras que, contando lo que pasó, la gente se ríe.

Tu carrera profesional la has realizado acompañado de buenos amigos como Ernesto Sevilla o Raúl Cimas, ¿para hacer humor necesitas estar confianza?

Sí. Yo creo que el humor nace de la complicidad. Nosotros tenemos la suerte de ser amigos, de trabajar juntos, y eso nos ha unido más todavía y de ahí surgieron muchas de cosas que nos hacían reír a nosotros. Y luego lo escribíamos.

La comedia debe surgir de la complicidad, del buen rollo; pero también hay que ser exigente, trabajarlo y dedicarle horas. Yo he tenido la suerte de trabajar con ellos, y no quiero que eso se acabe.

Y esto, ¿genera endogamia en el mundo del arte?

Hombre, no puedes abusar del chiste privado. Está claro. Pero, la experiencia me dice que si a ti algo te hace gracia lo más probable es que a la gente, al público, le haga gracia.

Aunque no todo vale, hay que ser exigente, escribir lo mejor que puedas, dedicarle tiempo. Los sketches que hacíamos en La hora chanante, o si me apuras en Muchachada Nui, no eran improvisados. La gente se pensaba que improvisábamos, pero no. Nosotros nos escribíamos el guion, y si luego surgía algo brillante durante la grabación, lo incluíamos.

'Una y no más', lo vas a representar en el Teatro La Latina donde ya tienes en cartel Viejovenes. ¿Te gusta particularmente este teatro o esa zona de Madrid?

Soy muy urbanita, me gusta vivir en la ciudad. Me gusta ver gente, salir, coger el metro, poner la oreja en lo que dice la gente. Eso también nos nutre a los cómicos para nuestros guiones, nuestro material. Por tanto, a mí me encanta.

Y una cosa que me gusta mucho del teatro La Latina es donde está situado. Un barrio donde la gente puede cenar, ir al teatro y luego tomarse una copa, es una maravilla. Además, este teatro me encanta por todo lo que representa y por la gente que trabaja allí, que es encantadora.

¿Y qué piensas sobre el asentamiento popular que hay frente a este teatro y el futuro polideportivo que están pensando en construir?

No sé muy bien como está. A mí me gusta que la gente gestione los espacios y los utilice. No me gusta que estén cerrados. Pero si el Ayuntamiento va a hacer algo ahí, pues fenomenal.

También has hecho proyectos en televisión, ¿qué prefieres: teatro o televisión?

Me gustan las dos cosas. Me gusta mucho trabajar en televisión y hacer sketches en televisión. Y en el teatro tengo la suerte de hacer cosas que a la gente le interesan, le gustan y por tanto no me puedo quejar. Pero me gustan las dos cosas. El teatro tiene la inmediatez del público, y la televisión es mi medio, en el que me crié y en el que me gusta trabajar.

¿Y alguna aparición estelar en los próximos Goya?

Es que está Dani Rovira que lo hace muy bien. Pero yo siempre me postulo. Cuando dani Rovira se canse, yo estaría deseando presentar algunos Goya y hacer sketches. Nosotros ya estuvimos con Carmen Machi, y luego con Eva Hache y con Manel Fuentes. A mí me encantaría, y me gustaría hacerlo con todo el grupo. Hacer una cosa coral. Me gustan mucho las galas y los Goya me encantan, me gustaría muchísimo.

En varias de tus colaboraciones recurres a personajes políticos. ¿Cuánto tiempo ocupa la política en tu vida?

Cuando teníamos los programas de producción propia, como La hora Chanante y Muchachada Nuí no hacíamos humor político. Ya había programas de sátira política y que además lo hacían muy bien. La política la he abordado cuando hice el Intermedio, lógicamente, porque el perfil de personajes era ese: actualidad y política. Y luego en el Yu hago política porque en el Yu hago de todo.

A mí me interesa mucho la política, pero nunca me ha interesado especialmente para hacer humor. Si lo he hecho es por las circunstancias o el programa. En cambio, si yo hago un programa propio: la política no me interesa porque también pienso que mucha gente lo hace bien.

Y hablando de política es imposible no mentar el artículo que publicaste en un diario llamado 'Voté a Podemos y... ¡Oh dios mío! Lo volveré a hacer'

Hubo un artículo del diseñador Alberto Corazón, del que soy fan, que decía algo así como "vote a Podemos y me arrepiento". Y bueno, lo que decía ahí era verdad. Me parecía que había una especie de corriente donde se insinuaba que la gente que votamos a Podemos éramos gente que vivía engañada. Y que desde muchos sitios había un esfuerzo por explicarnos que esa formación tiene unos defectos muy visibles, y que nosotros no éramos capaces de darnos cuenta. Sin embargo, había gente que queríamos seguir votando a podemos porque seguíamos confiando en ellos. Y además, como todo, lo hice con humor.

¿Y tras la polémica has cambiado de opinión? ¿O tras la crisis entre errejonistas y pablistas?

No he cambiado de opinión. Creo que en Podemos hay un debate muy interesante de cómo presentarse en el futuro y es un debate importante. Se va a debatir sobre la forma y el fondo, y a mí me parece muy bien.

Y respecto al PSOE, ¿cómo viviste su crisis más reciente?

Yo decía que en realidad esto me debía dar igual. Pero no, me importaba lo que pudiera pasar al PSOE. Estuve mal esa semana, el PSOE estuvo mal esa semana, me seguía importando lo que le pasase. Es como si fuera una exnovia: me da igual ya no es mi novia, pero te sientes mal. Así viví yo la crisis del PSOE. Pero la verdad me gustaría que fuese una alternativa de izquierdas capaz de generar ilusión, aunque yo ya no lo vote.

De entre los posibles candidatos a liderar el PSOE, ¿cuál elegirías: Pedro Sánchez, Susana Díaz o Patxi López?

La verdad es que, no me da igual. A mi personalmente Patxi Lopez me cae bien, porque además tiene buenos gustos musicales, le gustan los Punsetes. Alguien que vaya a liderar un partido político que tenga buen criterio musical ya es algo que me despierta simpatías.

Cambiando de tema, ¿cómo describirías tu estilismo? ¿Y cuántas gafas tienes?

Gafas tengo bastantes, pero calzado tengo como 60 pares. Soy la Imelda Marcos de la comedia. Y en estilo, diría aunque de un poco de rabia el término: soy un hipster, ni más ni menos. La ropa es mi debilidad, me gusta vestir bien, soy un coqueto. Nace de la necesidad de cubrir mi cuerpo. Yo desnudo no valgo nada, aunque te cueste creerlo.

Hay gente que hace todo lo contrario, se ajusta la ropa, van en camisetas de tirantes que son horribles. Eso y los calcetines tobilleros. Mi sobrino los lleva y le digo: "A donde vas por ahí". Entonces yo digo, me tengo que cubrir la piel, el cuerpo; y hacerlo bien.

Yo también pasé por muchas etapas. De joven era grunge, con lo que iba hecho un desastre. Luego fui rapero, que había que verme y gordete. Por fortuna, con el paso del tiempo las personas en general mejoramos. Te vas haciendo más sensato, aprendes más cosas. Y si a todos nos recuerdan los gustos de la adolescencia, te avergüenzan. Pero también está bien mantener cosas como la música o los cómics.

En fin, yo quiero ser una persona mayor. La juventud está sobrevalorada. Y me veo mejor que a los 20.