Eduardo Inda: En OKdiario no tiene bula nadie

Madrid, 22 ene (EFE).- Hace ya más de un año que Eduardo Inda se embarcó en un proyecto "low cost", el digital OKdiario.com, un lugar en el que caben todas las denuncias, nadie tiene bula y cuya principal seña de identidad son las exclusivas.

Inda (Pamplona, 1969) cree que el periodismo pasa por un momento glorioso por la irrupción de "muchísimos" digitales, aunque lamenta que todavía "muchos" medios estén instalados "en clave de las dos Españas".

Periodista versátil, ha tenido que afrontar varias querellas, la última, la del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Aunque "seguramente son menos" a las que se han enfrentado directores de otros medios, se defiende.

- PREGUNTA: OKdiario ya tiene más de un año. ¿Ha cumplido con su definición como "El sitio de los inconformistas"?

- RESPUESTA: Sí, porque hemos dado noticias que otros no se atreven a dar o que son incapaces de conseguir, yo diría más bien lo primero. Somos el lugar en el que caben todas las denuncias desde las que sean contra el PP, hasta Podemos, pasando por Ciudadanos y el PSOE. Aquí no tiene bula nadie.

- P: En palabras suyas es un proyecto "low cost". ¿Cuántos usuarios ha conseguido desde su nacimiento?

- R: Tenemos 11 millones de usuarios únicos al mes y tanto en octubre como en noviembre estamos haciendo una media de 750.000 visitas diarias.

De los nativos digitales de información general somos el número dos después de El Confidencial.

- P: ¿Satisfecho?

- R: Sí, porque los resultados de febrero-marzo de este año son los que teníamos previsto para octubre de 2017. Nos hemos adelantado un año y medio.

- P: ¿Qué ha aportado al panorama informativo?

- R: Frescura, ritmo y una profusión de noticias muy importante. Nuestra obsesión es la exclusiva y damos más que todos los medios. Muchas veces damos más exclusivas que medios generalistas de papel que tienen en plantilla a doscientas y pico personas.

- P: ¿Son las exclusivas su principal seña de identidad?

- R: Creo que la base de crecimiento de un proyecto así tiene que ser la exclusividad, porque para dar lo que dan los demás, para eso ya están El País, El Mundo, ABC y La Razón. Nuestra seña de identidad tiene que ser esa.

- P: ¿Cómo es posible hacerlo con pocos medios?

- R: Con mucho ingenio y siendo muy sagaces, pero, sobre todo, trabajando mucho, metiéndole muchas horas. Esto no es hacer churros, cuesta muchísimo esfuerzo, empezando por mí, que intento ser el primero en llegar y el último en irme, como es mi obligación por otra parte.

Y he conseguido reunir a un equipo muy joven pero a la vez experimentado, con mucho talento y con muchísimas ganas.

- P: Es usted un periodista que para bien o para mal no pasa desapercibido. Se ha tenido que enfrentar a varias querellas.

- R: Me puso una Artur Mas y se la gané, otra Jordi Pujol y se la gané, otra el antiguo conseller de Interior de la Generalitat y se la gané y otra los Mossos y la gané. También Trías, pero tenemos todas las pruebas por lo que no habrá ningún problema.

Ahora me ha puesto una Pablo Iglesias, que también se la ganaré.

Da la sensación que afronto muchas querellas. Son las mismas que otro director y, seguramente, hasta menos.

Si haces esa pregunta a cualquier director, el de El Mundo, El País, La Razón o ABC seguro que tienen más que yo.

- P: Igual es que las suyas han tenido más repercusión..

- R: Sí, porque Podemos es la verdad revelada y lo de los demás es siempre mentira.

- P: ¿Se arrepiente de alguna de sus informaciones?

- R: No. De las de Podemos tampoco porque eso sí que es una verdad absoluta.

- P: Hágame una radiografía de la situación actual del periodismo español

- R: Pasa por un momento glorioso porque hay los mismos medios de papel, que tienen webs muy importantes y notables cuantitativa y cualitativamente, y luego han irrumpido muchísimos medios en internet; eso es muy bueno para la profesión y para la libertad de expresión y es un síntoma de madurez democrática.

- P: ¿Cree que se ha instalado la autocensura en la profesión?

- R: En algunos casos sí. La prueba es que, por ejemplo, cualquier caso de corrupción del PP es un escándalo y me parece muy bien y si son de Podemos se intenta minusvalorar, descalificar o ridiculizar. A mí eso en términos democráticos me parece gravísimo.

- P: ¿Están excesivamente politizados los medios de comunicación en España?

- R: Creo que España sigue en clave de guerra civil. Sigue habiendo dos bandos en todo. Cuando inauguramos este proyecto yo dije que tenía que ser el diario de "la tercera España", ni la de Franco ni la de la República, porque en el fondo representaban ideologías totalitarias.

La guerra civil fue una guerra de malos contra malos; no había nadie bueno.

La tercera España es la de Ortega y Gasset, la de Marañón, la de mucha gente del PP y del PSOE. La Guerra Civil es uno de los errores de nuestra vida y ahora hay que mirar hacia adelante y olvidarse de las trincheras. Por eso yo soy de "la tercera España".

- P: ¿Los medios tradicionales son de esa tercera España?

- R: Algunos si y otros no. Hay muchos que siguen instalados en clave guerracivilista, de las dos Españas, y otros no.

- P: Por ejemplo..

- R: Yo hablo para bien de mis compañeros, no soy de los que se dedican a descalificar como hacen conmigo. Contra la envidia y el rencor que me tienen algunos compañeros, siempre respondo con tolerancia y respeto y si tengo que hacer una alabanza la hago y si tengo que hacer una crítica me la ahorro.

- P: ¿Cómo ha cambiado internet y las redes sociales el periodismo?

- R: Son una auténtica maravilla en términos democráticos porque antes un empresario, un político o el presidente de un club de fútbol descolgaban un teléfono y con llamar a tres periódicos, dos emisoras de radio y una de televisión tenían silenciada cualquier información crítica. Ahora es materialmente imposible porque con internet sale todo.

Antes se podían poner puertas al campo, ahora es imposible.

- P: ¿Cree que se está "abusando" en las radios y en las televisiones de la figura del tertuliano?

- R: Creo que no. Las tertulias tienen un seguimiento tremendo y el día que no lo tengan desaparecerán. Del debate de ideas siempre salen mejores ideas. Por tanto, que haya tertulias me parece muy sano en términos de libertad y en términos democráticos.

- P: Es usted un periodista versátil. ¿En qué medio se siente más cómodo?

- R: Me siento muy cómodo en televisión y escribiendo. La radio la práctico poco pero no me siento incómodo en ninguno.

- P: ¿Cómo ve su futuro en el periodismo?

- R: Desgraciadamente trabajando como una mula. Me encantaría retirarme pero no creo que lo pueda hacer en muchos años tal y como están las cosas y el sistema de pensiones.

No soy de grandes lujos y si tuviera recursos para vivir dignamente el resto de mis días me iría a vivir a Mallorca.