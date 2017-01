Fernando Benzo: La comunidad hispana en EE.UU. merece un trato especial

Madrid, 23 ene (EFE).- La comunidad hispana en Estados Unidos merece un trato especial en atención a su relevancia en ese país, ha asegurado hoy en declaraciones a EFE el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, sobre la decisión de retirar la información en español en la web de la Casa Blanca.

La versión en español de la página web de la Casa Blanca desapareció ayer en internet poco después de que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomara posesión de su cargo.

"Sorry, the page you're looking for can't be found (Disculpa, la página que estás buscando no puede encontrarse)", es el mensaje que se encuentran ahora los internautas que intentan acceder a la página www.whitehouse.gov/espanol.

Para el secretario de Cultura español, "todos deberían verse reconocidos" en la administración del nuevo gobierno estadounidense.