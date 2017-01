García de la Concha: Suprimir el español es simbólico pero grave

Madrid, 23 ene (EFE).- La decisión de retirar la información en español en la web de la Casa Blanca es un gesto "simbólico pero grave" porque "no presagia cosas buenas", ha asegurado hoy en declaraciones a EFE el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha.

La versión en español de la página web de la Casa Blanca desapareció ayer en internet poco después de que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomara posesión de su cargo.

"Sorry, the page you're looking for can't be found (Disculpa, la página que estás buscando no puede encontrarse)", es el mensaje que se encuentran ahora los internautas que intentan acceder a la página www.whitehouse.gov/espanol.

"A mí, el gesto, porque es un gesto simbólico, me parece grave porque hay que tener en cuenta que Trump es el presidente de todos los estadounidenses y hay un 18 % de la población que habla español y el 95 % de ellos considera que es muy importante que ellos, sus hijos y sus nietos, sigan hablando español", ha argumentado.

Ese porcentaje del 18 %, ha dicho, alcanzará el 23,4 % en 40 años, es decir, "casi la cuarta parte" de los estadounidenses.

"La fidelidad de los latinos, de los hispanos, a esa lengua no debe ser algo que un país, sobre todo uno que se ha hecho con inmigrantes de todas las partes, adopte ahora una línea totalmente contraria a la que están adoptando todas las naciones, es decir, el plurilingüismo".

En un contexto en el que la tercera universidad china le acaba de pedir al Cervantes un máster de formación en español "para líderes universales", "Trump inaugura su mandato suprimiendo ese idioma en la web, remando contra corriente".

"Nosotros no vamos a pararnos. Vamos a continuar, y el Cervantes, del brazo de todos los países iberoamericanos y respaldados por 65 grandes universidades, vamos a volcarnos en Estados Unidos, pero no buscando pelea sino el diálogo", ha añadido.