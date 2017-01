The Wave Pictures presenta su nuevo disco este fin de semana en Vigo, A Coruña y Ourense

23/01/2017 - 14:17

El trío londinense The Wave Pictures presenta su nuevo disco 'Bamboo Diner in the Rain' este fin de semana en Galicia, concretamente el viernes en Vigo, el sábado en A Coruña y el domingo en Ourense, todo ello en el marco del ciclo SON Estrella Galicia.

VIGO, 23 (EUROPA PRESS)

El concierto en Vigo será a las 23,30 horas del viernes en la Iguana Club; en A Coruña empezará a las 22,30 horas del sábado en Mardi Gras; y en Ourense será a las 20,00 horas en el Café Pop & Torgal. Las entradas están a la venta en Discos Elepé, Discos Portobello y Ticketea, por 10 euros --oferta limitada-- en Vigo y A Coruña y desde 14 euros en Ourense.

The Wave Pictures llega a Galicia para presentar su nuevo disco, que, con sonidos blues y de guitarra e instrumentales 'American Primitive', refleja al grupo "luchando contra el apocalipsis de la música robótica".

"Hemos hecho lo posible por construir un puente entre la música que amamos y la gente que no podemos evitar ser, poniendo un poquito de espíritu humano en la grabación", comenta Dave Tattersall (guitarra y voces).

Estos conciertos del grupo londinense se incluyen en la octava edición del ciclo SON Estrella Galicia, que "mantiene su apuesta por la música alternativa: Aquella que mezcla estilos diversos, fusiona géneros y crea tendencia sin olvidar los clásicos"; y que cuenta con más de 150 conciertos en 16 ciudades.