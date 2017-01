Andrea Motis anuncia debut en solitario y conciertos de presentación

25/01/2017 - 11:10

Enlaces relacionados La sala de conciertos Nota79 se estrena con la actuación de Andrea Motis y Joan Chamorro (12/01)

La trompetista, cantante y compositora Andrea Motis debuta en solitario con el prestigioso sello Impulse! presentando su primer disco, Emotional Dance, a la venta el 17 de febrero.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

En este trabajo, Andrea mantiene la esencia musical de sus proyectos anteriores contando con la misma formación musical con la que siempre ha trabajado: el pianista Ignasi Terraza, el batería Esteve Pi, el guitarrista Josep Traver y Joan Chamorro al contrabajo.

Además, el propio Joan ha sido coproductor de este disco junto a Brian Bacchus y el ganador de un premio Grammy al mejor álbum del año, Jay Newland, con el disco Come Away With Me de Norah Jones, informa un comunicado remitido a Europa Press.

Motis era un nombre habitual desde hace años en los festivales internacionales de jazz de prestigio. Ahora, con tan solo 21 años, muestra una madurez musical reflejada a lo largo de 14 canciones, muchas de ellas compuestas por la propia Andrea.

La presentación del álbum tendrá lugar en Sabadell (24 de febrero, Sala Cava Urpi), Zaragoza (25 de febrero, Teatro Principal) y Madrid (9 de marzo, Teatro Nuevo Apolo).