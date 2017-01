Pou:"Necesitamos una Meryl Streep que frene el desprecio por la cultura aquí"

Barcelona, 25 ene (EFE).- Josep Maria Pou podría ser la Meryl Streep catalana si en la próxima gala de los Premios Gaudí, donde recogerá el Premio de Honor, su discurso se impregna del espíritu de la entrevista que ha concedido a Efe, en la que arremete contra "la actitud despectiva de nuestros gobernantes hacia la cultura".

Salvando las diferencias, ante todo físicas, entre Meryl Streep y Josep Maria Pou, ambos intérpretes expresan ideas similares, puesto que el actor catalán está convencido de que "aquí, en España, también está pasando, en parte", lo que denunció la actriz norteamericana en la gala de los Globos de Oro, cuando recogió su premio honorífico.

"Desde hace unos diez o quince años, pero sobre todo en los últimos siete u ocho, los gobernantes de nuestro país están mostrando un desprecio hacia la cultura tan grosero, que resulta muy preocupante", asegura el actor y director.

"Como dijo Streep -añade-, cuando los de arriba abren la puerta al menosprecio, el ejemplo puede calar entre la gente, aunque sea inconscientemente, y esa deriva es muy peligrosa, porque un país que no alimenta el espíritu es un país que se embrutece y va hacia atrás".

"Ojalá yo sea capaz de hacer un discurso como el de Streep el próximo domingo, pero no creo que sea capaz", dice con humildad este gran actor, que también ve otro inconveniente a las proclamas reivindicativas del mundo de la cultura español: la falta de apoyo de una parte de la prensa.

Como muestra de ello, Pou recuerda las críticas que prodigaron algunos medios de comunicación a los actores que censuraron al Gobierno en la entrega de los Goya del año 2003, coincidiendo con la guerra de Iraq; algo que "no ha pasado en Estados Unidos tras el discurso de Meryl Streep", recuerda.

A pesar de esta mirada crítica sobre la realidad cultural y política de nuestro país, Josep Maria Pou mantiene la esperanza porque "el ciudadano medio no ha perdido todavía el interés por la cultura", aunque "la inquietud que generan los gobernantes con sus continuas batallas haya dado a la política el papel protagonista".

"La política lo está acaparando todo y el interés por la vida cultura está siendo relegado", considera Pou.

Aunque siempre se puede estar peor y Josep Maria Pou lo sabe muy bien, ya que debutó en el teatro profesional en 1968 con "Marat-Sade" de Adolfo Marsillach, en un Teatro Español de Madrid rodeado de policías.

Poco después, la obra fue prohibida por el régimen franquista y Pou siguió esquivando la censura y sumando papeles importantes en la escena madrileña, hasta que en los años 80 volvió a su Cataluña natal.

Este actor de imponente presencia y voz profunda siempre ha tenido un pie en Barcelona y otro Madrid, dos ciudades que "entre 1980 y 2000 tenían una relación cultural maravillosa y muy fluida".

Una relación que "ya no es lo que era" porque "antes había ayudas que facilitaban el intercambio que ahora ya no existen", afirma.

Aún así, Pou sigue siendo uno de los principales embajadores de la cultura catalana en el resto de España, según él mismo asegura, porque todas sus obras hacen temporada en Barcelona y Madrid y largas giras por el territorio español.

Su prestigio es indiscutible y sus compañeros catalanes de profesión se lo reconocen públicamente este año con el Premio Gaudí de Honor, que la Acadèmia del Cinema Català le entregará el próximo 29 de enero, en una gala en la que tendrá la oportunidad de expresar "su profundo agradecimiento", por un galardón que le llega a los 72 años de edad, y en plena forma.

Según dice, desde hace dos años ha bajado voluntariamente el ritmo de trabajo, pero lo cierto es que no lo parece, porque sigue estando muy activo: acaba de finalizar el rodaje de una serie, está a punto de empezar otra, pronto repondrá "Sócrates" y ya está preparando su próxima obra.

"¿Jubilarme?. Ni hablar. Me apasiona mi trabajo y en estos 49 años de carrera he creado una relación con el público que no puedo romper de un día para otro", proclama con contundencia Josep Maria Pou.