Nuria Espert confiesa que votó a Manuela Carmena, pero 'atiza' a su concejal de cultura: "No estoy segura de que sepa leer"

La actriz Nuria Espert ha afirmado que quienes han ocupado cargos públicos de responsabilidad durante toda la democracia "nunca han tenido la cultura como un factor importante en sus decisiones".

"Ellos no saben que la cultura es la que cambia la manera de pensar. Ellos creen que son los votos, pero los votos tienen que ganarse culturalmente, a través de la reflexión, a través del engrandecimiento", ha sostenido la ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Artes de 2016.

Y ha querido subrayar que ese desinterés "no es nuevo", porque existe desde la época en que se produjo la transición de la dictadura a la democracia actual, según ha dicho, aclarando que solo se refería a las últimas décadas de la historia del país al entender que era mejor "ni hablar del periodo anterior".

La reputada actriz ha subrayado que esa postura ha persistido hasta el presente, como demuestra el hecho de que en el periodo de casi un año que transcurrió desde que finalizó su legislatura el anterior Gobierno presidido por el líder del PP, Mariano Rajoy, hasta que consiguió formar un nuevo Ejecutivo, "durante todo ese tiempo, la palabra cultura no ha circulado para nada", puesto que, según ha argumentado, mientras se dilucidaba quién presidiría finalmente el país, "de los cuatro aspirantes a la Moncloa, ni uno solo de ellos habló de cultura ni de qué le pasa a nuestro país con la cultura".

Espert ha especificado, además, que considera que esa carencia se da en todos los partidos políticos, sin distinción de siglas o tendencias, y que prueba de ello es cómo han actuado tanto Mariano Rajoy como la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. "Una señora que yo voté y que es una señora estupenda, que es una juez y tal, pero a quien la cultura no le interesa para nada, y que ha puesto la cultura en manos de alguien que no estoy segura de que sepa ni leer", ha remarcado, mientras que, para ella, "el señor Rajoy lleva muchos años de presidente pero nunca ha entrado en un teatro, no creo que vea películas".

Espert ha pronunciado estas palabras a preguntas de periodistas en una rueda de prensa en la que ha presentado dos funciones de la obra 'Incendios' que pondrá en escena este fin de semana en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria.