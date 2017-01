De Trump a Díaz y Rajoy, nada escapa al humor y crítica del carnaval de Cádiz

Cádiz, 29 ene (EFE).- No hay cronista ni tertuliano que se atreva a competir con las agrupaciones carnavalescas de Cádiz. Un año más vuelven a emplear todo su ingenio y humor para, a golpe de coplas, retratar la realidad cercana o lejana y criticar a los políticos, desde Susana Díaz, a Mariano Rajoy y Donald Trump.

En la primera semana de la fase de preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) la presidenta andaluza y secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, y el PSOE están en la diana de las más ácidas criticas de los carnavaleros por su abstención en la investidura de Rajoy.

La celebrada chirigota de Vera Luque "Los del planeta rojo, pero rojo, rojo", unos marcianos "perro flautas" del espacio sideral con chándal bolivariano que aparcan su platillo volante en Cádiz sin seguro y con la ITV caducada, se pone en la piel de un militante arrepentido del PSOE que asegura que romperá su carné ante Díaz por "chaquetera".

La chirigota de mujeres "Perravieja" cantó: "arrebatadora, mucho más fuerte que lo es cualquiera, da igual lo que otros piensen, aquí se hace lo que ella quiera".

Rajoy no se queda atrás en las letras de las chirigotas y los de Vera Luque cantan que en Marte "no hemos tenido nunca a Rajoy de presidente, por eso se dice que en Marte hay vida inteligente".

La chirigota de extraterrestres critica que los dirigentes políticos quieran meter miedo con su marciano extremismo.

"Viendo lo que estoy viendo, les sugiero que entre el hombre y el marciano, es a los propios humanos a los que deben tenerles miedo", canta esta chirigota extrañada de que en EEUU hayan puesto ahora de presidente "a Lauren Postigo" y de que en Cádiz esté de alcalde "un marciano", Kichi, que fue comparsista.

La chirigota llama a Donald Trump "Lauren Postigo", en referencia al color de pelo que tenía el fallecido presentador y crítico musical que identifica la comparsa con el del mandatario de EEUU.

La chirigota "Los muy españoles y mucho españoles", ataviados de militantes "peperos" con una chapa con la cara de Aznar adornando el bolsillo, le cantan a Rajoy y al PP: "yo te voto igual, pero, para la otra, a ver si presentamos a alguien medio normal".

Las críticas políticas también se han dirigido contra los votantes en unas letras de la comparsa "Los Peregrinos", de Juan Carlos Aragón, que critican a los parados y obreros que votan al PP.

Las coplas carnavaleras no se olvidan de otros temas, como la situación laboral. Así los del planeta rojo ironizaban con que venían a la Tierra a conquistar "gente para explotarla, para controlarla, para anularla".

Los fenómenos virales como el "Mannequin Challenge" se han colado también en las coplas carnavaleras, así como los efectos de las nuevas tecnologías.

"La vida es para vivirla, no para subirla a las redes y un sentimiento no ocupa 140 caracteres. Los amigos se cuidan, no solamente se agregan. Hoy tienes que despertar al niño que hay en ti, se nos olvida jugar, se nos olvida vivir", cantaba la chirigota "No valemo un duro", las chucherías "vintage" de El Canijo de Carmona.

Y es que, como ha cantado la comparsa "Ley de Vida" del histórico Antonio Martín, para ser coplero "la locura es esencial, para cantar lo que tu piensas, sin que nadie ponga riendas a tu forma de pensar".

"Esto es carnaval, una enseñanza divertida, porque debemos descansar en paz y pasar a mejor vida, guardando los modos, reírnos de todo", decía también la chirigota "No te vayas todavía", en su velatorio carnavalero.

Quedan muchas sesiones para ello en el COAC hasta que el 24 de febrero se celebre la Gran Final y muchas coplas que, sin tapujos, utilizarán el disfraz de carnaval para desnudar la realidad.