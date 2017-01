La música en España sube por tercer año impulsada por el "streaming" de pago

Madrid, 31 ene (EFE).- La venta de música en España ha subido por tercer año consecutivo, hasta los 163,7 millones de euros, de los que el 61 % proceden del "streaming" de pago, según el informe anual de Promusicae que revela también que Manuel Carrasco fue el líder de la lista de los "top 20", en la que 16 son artistas nacionales.

Los españoles gastaron el año pasado 163,7 millones en música grabada, una cantidad que supera en un 1,67 % los 161,1 millones registrados en la temporada anterior.

Ese dato, según la asociación que agrupa a la industria discográfica, confirma "la tendencia de mejora en un sector que, golpeado duramente por la piratería y las descargas ilegales, había sufrido una importante caída de su volumen de negocio años atrás".

Después de pérdidas ininterrumpidas en España desde 2001 (cuando se vendían 603 millones de euros), 2014 fue el año del repunte del mercado de la música grabada en 21 puntos porcentuales de subida; en 2015 subi? un 6,85 % y este 2017 se mantiene la tendencia de subida aunque moderada.

El consumo de música digital se reafirma: todo apuntaba a que el mercado digital superaría al físico en 2016, puesto que 2015 había terminado con un reñido 51 %-49 % (físico-digital) pero el trasvase ya es más que evidente porque el 61,2 % de los ingresos proceden de la venta digital frente a un 38,8 % para las tiendas de discos tradicionales.

El sector digital pas? de generar unos ingresos de 79,6 millones a 100,2 millones de euros, casi un 26 % más.

Esto se explica, según Promusicae, por la consolidación de la modalidad de "streaming" -escucha de canciones sin necesidad de descargarlas al ordenador o dispositivo móvil-: en 2016 se superó el millón de suscriptores de pago a los servicios de música que ofrecen "streaming", es decir Spotify, Apple Music, Google Play y Deezer, entre otros.

Los ingresos por suscripción aumentaron en un 37,4 %, hasta los 62,2 millones de euros, mientras que el "streaming" gratuito y financiado por publicidad alcanza un 24,7 %, 25,3 millones de euros.

Los ingresos generados por la venta de CD y vinilos es de 63,7 millones de euros en 2016 con más de 8,5 millones de discos vendidos, la mayoría en formato CD, un formato que, sin embargo, sigue bajando, y ya ha perdido un 18,7 % respecto a 2015, con poco más de 8 millones expendidos.

De vinilos, un soporte que vuelve, además, para los grandes lanzamientos de las discográficas, se vendieron 433.000, frente a 362.000 en 2015, es decir un 19,6 % más, aunque aún lejos de las ventas de Estados Unidos, donde suponen más ingresos que el "streaming" gratuito.

Manuel Carrasco fue el artista más vendedor en España -89.500 unidades- con su octavo disco, "Bailar el viento", algo que ha conseguido por primera vez desde que debutara en 2002, tomando el puesto que han ocupado Sergio Dalma (2009 y 2010), Pablo Alborán (2011 a 2014) y Alejandro Sanz (2015).

Su inmediato perseguidor, Melendi, vendió de "Quítate las gafas" 53.000. En el cuarto aparece Dani Martín, con "La montaña rusa", y les siguen David Bisbal con "Hijos del mar", Malú con "Caos", y Vanesa Martín con "Munay".

Sweet California, para Promusicae "la sorpresa" del año, ocupa el octavo con "Head for the stars" y el duodécimo con el reciente "3".

Los artistas españoles ocupan 16 de las 20 plazas de los más vendidos, aunque la británica Adele se coloca, con "25", en el puesto tercero -45.600 unidades-; Coldplay, con "A head full of dreams", en el noveno puesto -casi 29.000 copias-; la banda sonora de la serie de televisión argentina "Soy luna" se sitúa en el 16 -23.400 copias-; y Metallica, con "Hardwire to self destruct", roza los 20.000 discos y ocupa el número 19.

Pablo López, Mónica Naranjo, Antonio José, Gemeliers, Alejandro Sanz, Antonio Orozco y Leiva son, por orden, los demás nombres que figuran en los 20 primeros puestos.

Como curiosidad, Love of Lesbian, la banda española más popular en los festivales, se aúpa hasta el 22 con "El poeta Halley", y el disco último de David Bowie, "Blackstar", mejor álbum de 2016 para la crítica y prensa especializada internacional y española, se quedó en el 23 -18.500 discos- mientras que Leonard Cohen se situó en el 29 con "You want it darker".

Entre ellos, el niño Adrián se situó en el puesto 25 con "Lleno de vida" y el regreso de Isabel Pantoja, "Hasta que se apague el sol", publicado en noviembre, en el puesto 31, con todo nueve por encima de los Rolling Stones y su primer disco de nuevas grabaciones en doce años, "Blue & Lonesome".

Otros preferidos por la crítica, como el regreso del norirlandés Van Morrison, con "Keep me singing", está en el 84, y en el 89 los británicos Radiohead y su "A moon shaped pool".

El "Top 100" de canciones, elaborado a partir de los datos de escuchas por "streaming" y descargas digitales, está dominado por la música bailable y Enrique Iglesias repite liderazgo, esta vez con Wisin y "Duele el corazón".

La australiana Sia llega al número 2 con "Cheap thrills" y Carlos Vives y Shakira al tercero con "La bicicleta". La banda colombiana Morat y "Cómo te atreves" están en el cuarto y Justin Bieber es quinto con "Sorry".

El presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, pide en el informe al Gobierno un plan "que proteja la música grabada y desarrolle su distribución digital" y proteja "el desarrollo alcanzado hasta ahora, que en términos de industria pasa más que nunca por un modelo digital que sigue desprotegido" y por avanzar en la lucha contra la piratería "que sigue siendo una gran amenaza".