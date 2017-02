El Museo Reina Sofía recibe donaciones y depósitos de la obra de Marcel Broodthaers

2/02/2017 - 15:14

El Museo Reina Sofía ha recibido varias donaciones y depósitos de obras del artista belga Marcel Broodthaers, cuya retrospectiva en la pinacoteca española finalizó el pasado mes de enero, y se integrarán en la colección del museo.

La colección del Museo Reina Sofía contaba hasta la fecha con cuatro obras: 'Panel with Eggs and Stool', (1966) y 'L'art et les mots', (1973), adquiridas ambas en 2009; y 'CHEZ VOTRE FOURNISSEUR' (1968), adquirida en subastas en 2011; y 'Fémur de la femme française' (1965), depositada en el Reina Sofía por la Sonnabend Collection de Nueva York.

En cuanto a las donaciones, la viuda del artista, Maria Gilissen Broodthaers, ha donado al museo cinco películas. Por un lado, 'Une seconde d'éternité (D'après une idée de Charles Baudelaire)' (1970), una película en 16 milímetros que se hizo utilizando técnicas de animación en la que Broodthaers trazó sus iniciales en 24 pasos (un segundo), filmando cada uno en una apertura del obturador de la cámara.

Por el otro, el conjunto formado por cuatro películas llamado 'Cinema Modèle'. Es una instalación que permite una visión global del uso que Broodthaers hizo del medio cinematográfico, en el que las películas están dedicadas a poetas y artistas de diferentes épocas, todas a modo de homenajes.

Respecto a los depósitos, los coleccionistas Ricardo y Susana Steinbruch (Brasil), han acordado dejar en el museo por un periodo de cinco años prorrogable la obra 'Pool (Charco/gallina)', de 1966. Se trata de dos barriles de madera pintados (uno con tiza) y cáscaras de huevo encuadrados en la etapa en la que Marcel Broodthaers, tras años de entrega a la poesía, se inició en las artes plásticas.

Asimismo, AFCA (American Friends of Contemporary Art) ha cedido también por un periodo de cinco años prorrogable 'Le Corbeau et le Renard' (1967-1968), una obra que contribuyó a poner punto final a la 'clase de pop art nacional' de Broodthaers, y abrió la transición desde la acumulación-assemblage al montaje cinematográfico-plástico.

Broodthaers cuenta con una obra muy extensa en la que ha utilizado múltiples materiales. Además, construyó objetos paradójicos y basó su creación en el lenguaje. Su trabajo se encuentra en las colecciones del MoMA de Nueva York, de la Tate Modern de Londres, del Stedelijk Van Abbemuseum de Eindhoven, del Centro Pompidou de París y del MACBA de Barcelona.