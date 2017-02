El Blasco Ibáñez "maldito" y "ciudadano del mundo" revive en una exposición en Valencia por su 150 aniversario

2/02/2017 - 19:03

Puig apuesta porque la celebración suponga el "reinicio" de la difusión de su legado entre los valencianos

VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)

La exposición 'Vicente Blasco Ibáñez. Un valenciano universal' exhibe desde este jueves en la Biblioteca Valenciana el carácter "maldito" del escritor y periodista durante las dictaduras del siglo XX en España y su faceta como "ciudadano del mundo". Decenas de textos que escribió como periodista y libros tanto de su puño y letra como de su etapa como editor ponen de relieve que Blasco "lo abarca todo" y fue un autor "muy valenciano y muy muy español".

Así han definido la muestra los comisarios Emili Sales, editor de obras del escritor, y Ángel López, secretario de la Fundación de Estudios Blasco Ibáñez que ha facilitado las obras donadas por la familia. La exhibición estará en la sala capitular del monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia hasta el 7 de marzo con motivo del 150 aniversario que se conmemora este año del nacimiento del valenciano y los 90 años que habrán pasado desde su muerte en 2018.

'Un valenciano universal' recorre en 154 piezas las actividades que Blasco Ibáñez desarrolló a lo largo de su vida desde sus novelas "valencianas" y de costumbres contemporáneas, a las sociales, psicológicas, evocativas y de guerra. La muestra también exhibe en 13 paneles todas las veces que el autor cruzó el charco a Argentina y Estados Unidos y culmina con una parte sobre "el Blasco trascendido" con textos de sus contemporáneos que reflejan la repercusión que alcanzó.

El carácter itinerante del valenciano queda patente en un gran mapamundi que corona la exposición con el lema 'Un ciudadano del mundo' y que despliega en los cinco continentes fotografías del escritos en varios países. "Se podrían haber escogido muchas más para mostrar su presencia universal, pero entonces corríamos el grave peligro de que no se viera apenas el mapa", ha ilustrado Sales.

El comisario ha manifestado así que "Blasco se cae del mapa porque lo abarca todo" y ha asegurado que "fue muy valenciano, muy muy español y tuvo la máxima pretensión de eliminar las fronteras que separaban a los pueblos, porque por lo que él luchaba era por el progreso humano".

Por ello, a la hora de elegir la banda sonora de la exhibición, el editor cree que la pieza musical que debería cerrarla "es precisamente la 'Oda a la alegría' de Beethoven", porque Blasco menciona en alguna de sus novelas.

"SE LE CONOCE POCO Y MAL"

Con estos elementos, la muestra didáctica trata de "arrancar de cero el objetivo de revalorizar la figura del escritor", todavía "desconocida para la mayoría de los valencianos". "Se conoce poco a Blasco Ibáñez y lo que se conoce se conoce mal", ha lamentado Ángel López, que cree que el anterior Gobierno autonómico "no tenía ningún interés por recuperar su legado".

Como escritor, los responsables del proyecto han destacado que el valenciano es autor de "un único drama, 'El juez'", si bien sus textos "han recalado en los escenarios con muchos de sus cuentos y novelas", como 'Los cuatro jinetes del apocalipsis' y "hay otros aspectos de su vida que requieren de nuevas investigaciones".

EL BLASCO "AGITADOR POLÍTICO"

A nivel político, el titular de la Fundación Estudios Blasco Ibáñez ha narrado que, durante los regímenes de Primo de Rivera y Francisco Franco, "fue un personaje maldito al que había que ocultar al máximo posible, sobre todo porque tenía un enorme prestigio internacional y todo lo que dijera tenía un gran calado". "La forma de desprestigiarlo fue verter bulos o tópicos sobre él y de esa forma hacerlo desaparecer", ha explicado, algo que "ha continuado hasta nuestros días".

'Un valenciano universal' también da a conocer la evolución del autor que "le llevó de ser un joven agitador político que unificó el movimiento republicano hasta constituir Valencia como una especie de burbuja regida por el 'blasquismo': De alguna forma, la hizo impermeable a los movimientos políticos que se estaban desarrollando fuera del 'cap i casal' como la monarquía o el anarquismo".

En definitiva, "Valencia pudo esquivar muchos de esos avatares históricos gracias a la burbuja del 'blasquismo'" y este logro queda patente en un texto del propio Blasco Ibáñez incluido en la muestra: "Yo he sido agitador político, he pasado unas 30 veces por la cárcel, me han herido mortalmente en duelos feroces y he sido diputado hasta que me cansé de serlo".

PUIG: "TAN AMPLIO COMO INABARCABLE"

En la presentación de la exposición, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reivindicado ante varios familiares del escritor valenciano, como su nieta --promotora de la fundación--, que Vicente Blasco Ibáñez "es probablemente el valenciano más universal", "un hombre mediterráneo con la mirada siempre abierta al mundo" y, por lo prolífico de su obra, "tan amplio como inabarcable". "Blasco son muchos 'Blascos'", ha manifestado.

Para el 'president', su 150 aniversario supone "el momento perfecto para redescubrirlo" y que "vuelva para quedarse para siempre", ya que hasta ahora, "los valencianos no hemos sido capaces de darle la importancia de lo que ha significado". Cambiar esta situación sería, según Puig, "no hablar de Blasco Ibáñez solo en los años clave".

Tras destacar sus "facetas desconocidas", su muerte prematura a los 61 años y que pasó cuatro sin escribir, Puig lo ha definido como "un hombre de su tiempo" pero "siempre con visión propia y mirando hacia adelante". "Su literatura deja entrever crítica pero siempre sin idealizar al pueblo y alejándose de la demagogia", ha aseverado.

El jefe del Consell también ha rememorado su etapa al frente del diario 'Pueblo', algo que "se echa a faltar mucho hoy" en los medios de comunicación y ha bromeado que, en la actualidad, el valenciano "sería un líder de las redes" mientras en vida "fue un hombre muy pegado al papel".

Todos ellos son "motivos de sobra" para que este año sea "el reinicio del debate pendiente para dar a conocer su figura, sobre todo entre los más jóvenes", con el objetivo de que "comprendan que es un hombre sin el cual no se puede entender nuestra tierra", ha reivindicado Ximo Puig.

La "Valencia utópica" de Blasco Ibáñez está abierta al público en la Biblioteca Valenciana de martes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas y los sábados, domingos y festivos de 11 a 14 horas. La retrospectiva está organizada por la propia institución junto a la Fundación Centro de Estudios con fondos de la hemeroteca municipal de Valencia y el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), y es uno de los ejes del 'Año Blasco Ibáñez' declarado por la Generalitat este 2017.