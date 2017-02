Entradas agotadas para los conciertos de Ed Sheeran en Madrid y Barcelona

El cantante británico Ed Sheeran ha agotado las entradas para su concierto el 9 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona tras haber agotado también las localidades para su 'show' el día antes en el Wizink Center de Madrid, según ha anunciado la promotora Live Nation y recoge Europa Press.

Ambas citas servirán como presentación de su nuevo álbum 'Divide', que saldrá a la venta el próximo 3 de marzo, de las que han avanzado las canciones 'Shape of you' y 'Castle in the hill', convirtiéndose en el primer artista en la historia del Reino Unido en conseguir las dos primeras posiciones la semana del lanzamiento.

"De igual modo, Sheeran se hizo con el #1 de Billboard en Estados Unidos, convirtiéndose a su vez en el primer artista de la historia que consigue dos singles en el Top 10 de Billboard simultáneamente", recalcó la promotora.