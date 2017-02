Dani Martín sobre su nuevo trabajo: "El disco entero es una referencia de mi taradez mental"

3/02/2017 - 13:05

"Soy yo en el momento que me ha tocado vivir ahora", ha asegurado el cantante

GIJÓN/OVIEDO, 3 (EUROPA PRESS)

El cantante madrileño Dani Martín ha destacado este viernes en Gijón que su nuevo disco 'La Montaña Rusa' es autobiográfico, en el que ahonda en la dificultad de hallar el equilibrio en las emociones. "Soy yo en el momento que me ha tocado vivir ahora", ha afirmado sobre su nuevo trabajo. "El disco entero es una referencia de mi taradez mental", ha bromeado un Dani Martín que se ha confesado tímido e inseguro.

"Es muy mío, pero habla de todos", ha insistido en rueda de prensa en Laboral Ciudad de la Cultura, donde este sábado abrirá la gira de su nuevo disco, a las 21.00 horas, con el cartel de completo. Su nuevo trabajo, según él, habla también de pensamientos irracionales que a veces nos hacen tomar decisiones creyendo que las cosas son de una manera pero que en realidad son de otra.

Ha añadido, además, que este disco es más producto de cuando las mariposas "se piran" y cuando dejas de sentir eso que habías idealizado. El cantante ha insistido en que su nuevo trabajo va más de que esas mariposas no se asientan y se quedan a vivir.

Sobre el inicio de su gira, ha resaltado que para él es "maravilloso" presentar su nuevo disco en un teatro "tan bonito" y hacerlo en Gijón. "Tenemos ganas", ha apuntado, para explicar después que la idea era hacer una gira para que la gente que viene a los conciertos vengan a escuchar donde la música suene bien. A su juicio, hay pocos espacios que estén destinados a hacer conciertos y en este caso, quiere que la gente venga a vivir ese momento y disfrutarlo.

No solo el disco es autobiográfico, sino que también el escenario lo ha diseñado él, con una puesta de escena de luces y de sonido que es "maravillosa". No ha querido, en cambio, desvelar nada del escenario para no estropear la magia. El cantante no se ha querido olvidar de la banda "increíble" que le acompaña, "con respeto de las anteriores, la mejor", ha asegurado.

Ha confiado, por tanto, en que van a ser capaces de contagiar al público se esa buena sintonía que tiene su equipo. "Creo que va a ser un concierto muy emocionante", ha opinado. Sí que ha adelantado que el concierto incluirá también éxitos de sus discos anteriores, y alguna canción de cuando formaba parte de 'El Canto del Loco'. "Hay muchas canciones que me han traído hasta aquí, me parece bonito que formen parte del repertorio", ha remarcado.

TÍMIDO E INSEGURO

Ha apuntado, no obstante, que su cabeza aún piensa antes de los conciertos que la gente no va a venir debido a su timidez, "aunque aparente a veces otras cosas", ha sostenido. "Soy una persona tímida e insegura", ha destacado, quien, por otra parte, se siente encantado de que se hayan agotado las entradas en 24 horas.

Ha incidido, además, en que como no tiene manager, tiene la suerte de hacer lo que le da la gana a cada momento. Es por ello que disfruta haciendo cosas que le llenen, y ha augurado que los 1.200 que van a ir este sábado al concierto sentirán que hay muchos que no han podido verlo. "Para mí eso es especial", ha resaltado.

En cuanto a los temas de sus canciones, ha señalado que le tienen que pasar cosas para componer. "Soy una persona que tienen la suerte de convertir mis vivencias en canciones", ha apuntado, para añadir después que cuando no le pasa nada, le salen canciones "muy aburridas", ha asegurado. Ha explicado, también, que le gusta componer en su casa o la de un amigo, aunque a veces graba en su teléfono cuando le sale alguna canción.

"Me gusta estar conmovido para hacer canciones", ha insistido el cantante, quien ha resaltado que si no tienes esas mariposas estás perdido. También ha confesado que todo le hace ilusión aún. "A cada cosa que hago le pongo toda la ilusión y todas las ganas", ha enfatizado.

En cuanto a por qué Gijón para el inicio de la gira, ha señalado que en la decisión ha influido que una persona de su oficina, Javi, es de Gijón, la buena relación que tiene con Marino González, de Metropoli, y a que su abuelo materno nació en esta ciudad. "Es una ciudad que le tengo mucho cariño", ha destacado.

En cuanto a los teloneros del concierto, 'Destino 48', ha dicho estar contento que brindar un espacio y lugar a gente que viene haciendo cosas con un discurso bonito, con cariño y por eso se le ocurrió llamar a la oficina de Gijón. "Es bonito compartir momentos con gente que siente lo mismo que yo", ha asegurado.

Sobre el hecho de que grabado el disco en los míticos Abbey Road Studios, donde años atrás lo hicieran los Beatles, ha indicado que no es un sitio "cómodo", pero es "apabullante". "Es increíble", ha indicado, a lo que ha relatado que se le puso la carne de gallina cuando entró en aquel lugar "mágico", con ese olor peculiar y con aparatos de los años 30. Ha señalado que en ese momento piensas qué haces ahí y por qué tiene esa suerte. Es más, ha indicado que le gustaría que quien persiga el sueño como él lo consiga.

Martín, por otro lado, ha dicho seguir sientiéndose "muy, muy joven" pese a estar a punto de cumplir los 40 años. Ha bromeado, en este caso, que cuando él tenía diez años pensaba que los de 40 era como si se fueran ya a morir. Eso sí, ha afirmado que se siente más tranquilo, menos ansioso en muchas cosas y tiene más paciencia. Pero por encima de todo, mantiene una ilusión "tremenda". "Me encanta mi momento y decir que voy a tener 40", ha resaltado. "Pero no parece que tenga 40 años", ha añadido.