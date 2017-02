El exdirector de Telemadrid: "Comprar derechos de fútbol era una necesidad"

Madrid, 3 feb (EFE).- El ex director general de Telemadrid Manuel Soriano ha dicho hoy que la compra de los derechos de los partidos del Atlético de Madrid y el Getafe en las temporadas 2009-2013 fue "una necesidad" para la televisión pública madrileña, al haberse quedado sin "uno de los pilares" de su programación.

En su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, Soriano se ha referido a esta operación de compraventa, que empezó a fraguarse después de que Mediapro adquiriera en 2006 el control de los derechos audiovisuales de la Liga y la Copa junto con Sogecable, Audiovisual Sport y TV3.

"Era una necesidad, nos habían quitado uno de los pilares fundamentales de la programación de Telemadrid", ha declarado.

Para ello, se creó en 2007 la sociedad MDA (Madrid Deporte Audiovisual), participada por Telemadrid en un 49 % junto con Caja Madrid (47,5 %), el Atlético de Madrid (2,5 %) y el Getafe (1 %).

El ex director general de Telemadrid ha indicado que la compra de los derechos audiovisuales de estos dos clubes no fue una idea "de una sola persona ni de un solo organismo, sino que era algo que estaba en el ambiente".

Finalmente, ha reconocido que la idea partió de Telemadrid, aunque ha mostrado su malestar con esta pregunta porque, a su juicio, es como tratar de averiguar "de quién fue la idea de la Transición".

Soriano ha señalado que la compra de los derechos audiovisuales de los dos equipos madrileños buscaba "recuperar la retransmisión de los partidos de fútbol de Liga para ofrecerlos a los madrileños gratuitamente".

En su intervención, ha dicho que el Gobierno regional tuvo conocimiento de esta operación, que fue muy "discutida y analizada", pero no ha especificado con claridad cómo informaron desde Telemadrid al Ejecutivo ni con qué responsable contactó él personalmente.

Asimismo, ha comentado que no presentó el plan de negocio "a ningún miembro del Gobierno", pero sí al Consejo de administración de Telemadrid, y no recuerda si se contempló emprender la operación de otra forma que no fuera a través de la creación de MDA.

El portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil, ha sostenido que con la creación de esta sociedad "se estaba evitando el control parlamentario de cómo gastar ese dinero", a lo que Soriano ha contestado con un rotundo "no es verdad".

Por otro lado, ha negado que se haya creado un "agujero" con esta operación de compraventa, aunque sí ha reconocido que "se perdió dinero" por los anticipos pagados a los clubes en concepto de la cuarta y quinta temporada.

Fue a raíz de una resolución de la Comisión Nacional de Competencia de 2010 que estableció un límite de tres temporadas en los contratos de cesión de derechos audiovisuales de los equipos de fútbol.

Previamente, ha comparecido Joaquín Escaso, entonces director jurídico del ente público Radio Televisión Madrid, que ha dicho que antes de ejecutar la compra de los derechos audiovisuales no le encargaron ningún informe, aunque ha defendido la legalidad del proceso.

"Fue todo legal, no sé si fue beneficioso", ha apuntado.

Por último, ha comparecido la actual consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, que entonces era consejera de Hacienda.

Según ha explicado, su relación con esta operación se limita a una reunión que mantuvo en 2006 con Granados, el entonces director de finanzas corporativas de Caja Madrid José Carlos Contreras y el todavía director general de Telemadrid, Ángel Martín Vizcaíno, que en ese momento ocupaba el cargo de subdirector.

"Que yo recuerde, no volví a tener conocimiento del tema", ha dicho.

Hidalgo ha indicado que como la participación de Telemadrid en MDA era del 49 % y no superaba el 50 %, no había que dar autorización por parte del Consejo de Gobierno para poner en marcha esta sociedad, cuya creación ha defendido.

"Ahí (las partes implicadas) comparten riesgos en una estructura societaria, cosa que no hubiera pasado en el caso de que hubiera adquirido los derechos únicamente Telemadrid", ha declarado.

La consejera ha comentado que las pérdidas que supuso para Telemadrid esta sociedad están recogidas "fielmente" en la contabilidad del medio público y se debieron a un cambio en "las reglas de juego a mitad del partido", en alusión a la resolución de la Comisión Nacional de Competencia.

El portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, ha mostrado su extrañeza por que horas antes de esta comisión haya habido un intento de robo de ordenadores y documentos en despachos de directivos de Telemadrid.

"Me parece fatal que entren a robar documentos a Telemadrid", ha respondido la consejera.