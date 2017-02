Un urbanista pide un planeamiento conjunto para Madrid y su área metropolitana

Madrid, 4 feb (EFE).- "La verdadera ciudad" de Madrid la conforman la capital y un área metropolitana con la que suma seis millones de habitantes, defiende el arquitecto Ramón López de Lucio, que considera un "problema grave" la falta de un planteamiento urbano de conjunto para el área desde 1963.

López de Lucio, director del equipo creador de la nueva "Guía de urbanismo y diseño urbano. Madrid, 1900-2010", editada por el Ayuntamiento en edición bilingüe castellano-inglés, describe en una entrevista con Efe la expansión de la mayor parte de la ciudad desde 1900 hasta 2010, "el mayor periodo madrileño de desarrollo urbano".

Para el urbanista, una de las "asignaturas pendientes" de Madrid es la de "pensar la nueva ciudad", la conformada por el término municipal de Madrid, "relativamente pequeño" y ya "muy hecho", y por la zona metropolitana con localidades como Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo, Fuenlabrada, Parla, Pinto y San Sebastián de los Reyes.

"El municipio tiene su Plan de Urbanismo de 1997, que bien o mal coordina y dirige la ciudad, pero el área metropolitana no tiene planeamiento, no tiene proyecto", afirma López de Lucio, quien critica que no hayan sido diseñados los transportes, los sistemas verdes, los recorridos ciclistas, los equipamientos; se sigue pensando municipio a municipio, y eso no vale".

Tiene López de Lucio la certeza, además, de que Madrid debe proyectarse como una ciudad "policéntrica", pues la oferta comercial y de ocio para millones de habitantes "no puede estar colgada de un único sitio".

Entonces, su visión de urbanista reclama "distintos centros accesibles" que ojalá fuesen como el de Madrid, el de la Puerta del Sol, que por el hecho de tener el paso del tren de Cercanías, obtiene una "accesibilidad fantástica".

Y eso, en su opinión, habría que hacerlo en otros lugares de la metrópoli, en localidades como Villalba o Las Rozas, con proyectos provistos de transporte colectivo, carriles para bicicletas, usos del suelo o peatonalizaciones selectivas.

También mirando al futuro del urbanismo madrileño, López de Lucio lamenta que el desarrollo previsto del Sureste de Madrid vaya a ser de "muy baja calidad", como los de Sanchinarro o de Vallecas, "los menos afortunados de la ciudad, los más vulgares y problemáticos, con menor calidad y menos vida urbana".

El urbanista cree que el problema de estos territorios es que son desangelados, con poco comercio de proximidad o con una "densidad de población insuficiente para generar vida urbana, y que a partir de las seis de la tarde o durante los fines de semana se convierten en territorios urbanos solitarios".

Estos espacios tienen unas "aceras desmesuradas, zonas verdes imposibles de cuidar o de usar, pocos árboles y mal regados", y además, dice, todo el comercio concentrado en "gigantescos agujeros negros que absorben toda la actividad social".

"No hay personas para usar esas inmensas zonas verdes descuidadas", dice López de Lucio al quejarse de que en el Madrid moderno se ha confundido calidad con cantidad de espacio público, "que cuánto más verde mejor, y no señor, no es así".

Y para ilustrar el "sinsentido" dice que en el PAU de Sanchinarro hay cien hectáreas de zonas verdes para 12.000 viviendas y 35.000 personas, mientras que el parque del Retiro, con el mismo área, es usado "como poco" por un millón de personas.

Sobre el proyecto urbanístico Madrid Puerta Norte -el proyecto municipal ideado para la zona de la operación Chamartín-, cree que generaría en la zona una nueva "área de centralidad" en la ciudad, con viviendas y edificios que, por estar cerca de la terminal de trenes y de la parada de líneas de Metro eliminaría "muchísimo coche" en carreteras de entrada.

En la entrevista, López de Lucio ha dicho que "no hay que desperdiciar la oportunidad de edificar en Chamartín", una operación urbanística "lógica", "no especulativa y sí racional" que concentraría viviendas y torres de 25 ó 30 plantas que pudieran albergar hasta 50.000 puestos de trabajo.

Convencido de que "hay pocos lugares en Madrid que gocen de una accesibilidad tan privilegiada", este arquitecto y urbanista cree que la zona norte de Madrid podría acoger a miles de trabajadores en un radio de 500 metros alrededor de la estación de trenes de Chamartín y convertir la zona en un gran "centro direccional".

Por Javier Nieto Remolina