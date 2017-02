Bajará el IVA de los espectáculos en directo pero el del cine aún no

Madrid, 7 feb (EFE).- El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado hoy en el Senado que el Gobierno "bajará el IVA a los espectáculos en directo" y que el turno del cine llegara cuando se cumpla "con la senda del déficit", porque hay "voluntad de hacerlo", aunque aún sin fecha.

El ministro ha respondido así al senador socialista Félix Montes, que se había interesado por los sectores culturales en los que el Gobierno tiene previsto bajar el IVA y la fecha de posible entrada en vigor de las medidas.

"Nos hemos comprometido en el Gobierno con Ciudadanos a bajar el IVA a los espectáculos en directo y, como nosotros cumplimos nuestras promesas, lo vamos a hacer. El IVA del cine lo bajaremos cuando cumplamos con la senda del déficit", ha subrayado Méndez de Vigo, que no ha hablado de fechas porque no le gusta "hacer promesas" que no sabe si puede cumplir.

"Voluntad de hacerlo sí, compromiso de hacerlo sí, respeto y admiración por la cultura, también", ha añadido el también portavoz del Gobierno.

En su intervención, Montes ha recordado que Ana Belén dijo durante la pasada gala de los Goya que "la profesión cinematográfica no se merece tanto desprecio de sus gobernantes; duras pero, lamentablemente, ciertas palabras ante el maltrato que el gobierno del PP ha dado al cine español".

"Yo, que escuché a Ana Belén, no escuché lo mismo que usted, escuché 'los gobernantes'. Los gobernantes somos todos, ustedes también son los gobernantes", le ha respondido Méndez de Vigo.

"A mí no se me ocurriría decir jamás que ustedes cuando gobernaban despreciaban la cultura española, aunque ustedes también tuvieron que subir el IVA porque necesitaban una mayor recaudación", ha precisado el ministro.

Méndez de Vigo ha recordado que 2016 ha sido "un año excepcional de cosecha del cine", con 168 películas españolas, de las que 5 han superado el millón de recaudación: "El cine español va bien y va bien para la satisfacción de los espectadores", ha indicado.

"Este gobierno ama la cultura porque disfruta de ella. Y no hace como ustedes, que solo hablan de cultura en términos de dinero. Nosotros hablamos de cultura porque nos gusta y la queremos", ha añadido.

Para el senador socialista, el Gobierno "golpea muy duro a la cultura en su conjunto", con la subida del IVA en trece puntos, "la bajada de entradas, cierres de teatros y cines", pero "lo más impresentable de eso es el maltrato, demonización y desprecio ante sus representantes".

"Qué bonito y reconfortante sería, independientemente de su frívola interpretación, que en los Goya del próximo año, nadie pudiera decir que su profesión se siente despreciada por sus gobernantes", ha agregado.