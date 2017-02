Claire Cunningham: En tiempos de miedo siempre se culpa a los más vulnerables

Barcelona, 9 feb (EFE).- La bailarina Claire Cunningham, que padece una discapacidad motriz, ha afirmado hoy, al presentar su solo "Give me a reason to live" en el Teatre Lliure de Barcelona, que "en momentos de miedo y austeridad, la sociedad busca culpar a los más vulnerables: discapacitados, desempleados o refugiados".

La artista escocesa, que nació con osteoporosis, explora en sus obras los límites de su cuerpo, como lo hará en su último trabajo, que estrena este 10 de febrero en el teatro de Montjuïc y que llevará a Madrid durante el Festival de Otoño a Primavera del 16 al 18 de febrero.

"Give me a reason to live" se empezó a gestionar en 2014, como parte de un proyecto de homenaje con motivo del 500 aniversario de la muerte del pintor flamenco Jheronimus Bosch, conocido como El Bosco, para el cual colaboraron artistas, académicos y restauradores de arte.

Cunningham centró su trabajo en una serie de bosquejos donde se mostraban mendigos, los cuales siempre eran representados como discapacitados y que el pintor holandés utilizaba en sus obras para simbolizar el pecado, según explicaron a la bailarina los académicos involucrados en el proyecto.

"De las pinturas del Bosco me interesó el aspecto físico de los cuerpos, donde a las personas buenas se las muestra erguidas, verticales, mientras las malas están torcidas o rotas. A pesar de que esto fue hace 500 años, podía reconocer esta actitud como predominante en la actualidad", ha expresado Cunningham.

En esta pieza de danza, la artista ha explicado que busca demostrar la dicotomía con la que viven las personas discapacitadas, que por un lado deben probar que son capaces, pero a las que se exige también probar su incapacidad, llevándoles a un estado de inestabilidad mental y emocional.

En este sentido, la bailarina ha asegurado que "Give me a reason to live" ha supuesto un verdadero reto, pues al contrario de sus primeras obras, donde intentaba demostrar lo que era capaz de hacer, en este trabajo también deberá mostrar lo que no es capaz de hacer.

A partir de esta lucha con su propio cuerpo y con las muletas que lleva desde los 14 años, Cunningham busca reflexionar en torno a la empatía por el otro y a cómo hacer para que la gente vuelva a preocuparse por los demás, en una sociedad que constantemente busca culpar a los más vulnerables.

Cunningham estudió música clásica en la especialidad de canto y no fue hasta el 2005, cuando empezó a trabajar con el coreógrafo norteamericano Jess Curtis, que comenzó a utilizar la danza para explorar su potencial de movilidad como persona discapacitada.

"En la universidad me enseñaron a cantar, pero no a encontrar trabajo. Así que tuve que formarme más. Y es por eso que hice entrenamientos de actuación y acrobacia", ha explicado la bailarina y coreógrafa, quien ya es una de las artistas británicas con discapacidad de mayor renombre internacional.

A partir de su experimentación en la danza, Cunningham asegura que en su trabajo intenta mostrar sus ideas alrededor del movimiento y la experiencia vivida a través de la discapacidad, motivo por el cual prefiere trabajar en solitario.

Cunningham ha asegurado que "Give me a reason to live" también es un homenaje a las víctimas de los programas de erradicación de los discapacitados llevados a cabo por los nazis; así como para las víctimas de la reforma del estado de bienestar británico.

"Como artista, mi trabajo es efímero, pero me interesaba mucho hacer un memorial ambiguo para concienciar a la gente e iluminar esta parte de la historia", ha asegurado la coreógrafa y bailarina.

La obra "Give me a reason to live" se presentará en el Teatre Lliure de Montjuïc, en Barcelona, del 10 al 12 de febrero, y en el Festival de Otoño a Primavera, en Madrid, del 16 al 18 de febrero.