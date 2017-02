Exquirla: "Crear para dejar indiferente es lo peor"

13/02/2017 - 15:02

Este próximo viernes 17 de febrero verá la luz Para los que aún viven, primer disco de Exquirla, o lo que es lo mismo, el nuevo grupo surgido de la unión de Toundra y Niño de Elche, dos nombres esenciales en la música independiente patria. Y esa misma noche presentarán su material conjunto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid dentro del ciclo Frontera Círculo Ambar, en un concierto ya con entradas agotadas, lo que les lleva a doblar fecha el sábado 18 en el mismo lugar.

Doble presentación, por tanto, para la puesta de largo de Para quienes aún viven, trabajo que será publicado en toda Europa por Superball Music/Century Media, y que surge de las ambiciones creativas de Esteban J. Girón, guitarrista del grupo de rock industrial Toundra, y Paco Contreras, cantaor artísticamente conocido como Niño de Elche, tras un encuentro fortuito en el otoño de 2015.

"Coincidimos en una mesa redonda sobre la industria de la música en el festival Monkey Week en 2015. Allí nos dimos cuenta de que teníamos mucho más en común de lo que imaginábamos, porque él es un punki, la verdad. Luego salimos a alternar un rato, congeniamos y ya le propuse hacer algo", rememora Girón mientras su inesperado compañero de grupo asiente sonriente.

Tan rápido congeniaron que, de hecho, ya dos meses después de conocerse se pusieron manos a la obra, primero para una "colaboración puntual" para las Fiestas Demoscópicas de Mondo Sonoro. "Ese fue un empujón para juntarnos y hemos llegado a todo un disco, que es un compromiso muy serio", tercia Niño de Elche.

Los meses siguientes estuvieron repletos de correos electrónicos en ambas direcciones, al tiempo que crecía la excitación entre los implicados. "Sobre la marcha ya vimos que podía ser un disco, y lo terminamos en el estudio. Acabé incluso viviendo en casa de Esteban unas semanas", señala Niño de Elche, quien destaca la buena relación personal y artística como esencial para el resultado final.

"Es que me cayó muy bien. Para crear me tengo que sentir atraído por la persona", subraya Esteban J. Girón, quien insiste en dejar claro que Exquirla "no fue algo premeditado": "Simplemente de repente estábamos en marzo tocando un tema en Madrid y hablando de grabar un disco. Estábamos de gira cada uno por nuestro lado, pero aquí estamos con otro proyecto con el que estamos muy contentos".

CREACIÓN INTUITIVA

En lo referente a la composición de los temas, ambos coinciden al apuntar que ha sido un proyecto "muy intuitivo", tal y como explica Paco: "Cuando me reúno con músicos diferentes yo no suelo pensar qué fórmulas utilizar para entablar conexiones. Te pones a hacer, con una actitud abierta a la hora de poder ser calado por las influencias externas. Fue como un monasterio de monjes zen, que por el simple hecho de estar hay ya una intoxicación de unos con otros".

En esta línea, el cantante agrega que él cantaba y ellos tocaban de un modo "muy intuitivo", que ha terminado reflejándose en la "frescura del disco". "Definitivamente, la base era la intuición, componer en caída libre. En cuanto había cosas se grababan y cada uno se iba a su casa a meditar qué faltaba o qué podía sobrar", apostilla Esteban.

Esta intuición llegó también a la cuestión de los textos, extraídos de la obra La Marcha de los 150.000.000, del contestatario poeta valenciano Enrique Falcón. "Fue un trabajo de selección bastante bruto, no estuvimos leyendo todo y subrayando", asegura Niño de Elche, quien aprovecha para reivindicar al autor como "uno de los poetas más interesantes que hay ahora mismo en lengua hispana".

Tercia en este punto Esteban para recordar que Toundra es un grupo instrumental que no tiene cantante: "Llevábamos diez años intentando trasladar mensajes pero no podíamos explíciamente. Este álbum tiene una carga ideológica fuerte y le estoy muy agradecido a Paco por haberlo hecho así. No queríamos que fuese panfletario, pero tampoco letras que no dicen nada. Crear para dejar indiferente es lo peor, para eso no lo hagas".

"Mi visión de la vida y el mundo es que el ser humano debería estar extinguido, de manera que estos textos encajaban bastante bien", sentencia el guitarrista antes de que el cantante añada que la obra de Falcón encajaba "muy bien" en el universo sonoro que estaban creando, precisamente por ser "compleja, con decenas de poemas y salmos con temáticas nada amables".

"Empecé a pasar textos al grupo y les gustaron mucho. Ellos querían textos con carga política y que dijeran cosas realmente relevantes. Y Falcon era el que más se amoldaba a esta mística existencial", plantea Niño de Elche, quien admite, además, que de alguna manera el resultado plasmado en el contenido del disco puede ser una especia de "tratado existencialista".

POCA AUDACIA EN LA MÚSICA

Sobre el sonido, la pareja rechaza las comparaciones con el Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick por ser demasiado "vagas, de mentes que no quieren pensar, de gente que no tiene las referencias suficientes". "Que te comparen con Morente y no con Tool, Shellac o incluso Pink Floyd es algo totalmente absurdo y que no tiene sentido", defienden ambos.

Y aún añade Paco: "Es una pena que la comparativa sea tan corta de miras. No me molesta que nos comparen con ese trabajo en sí, sino que la comparativa igual es un poco pobre. Y las cosas son mucho más complejas. Nos han comparado con Triana y es algo que a mi me cuesta ver, es alucinante. Me parece muy curioso cómo funciona el mundo de las referencias".

En este punto, tanto el cantante como el guitarrista lamentan la "poca audacia" actual en la música española, con Esteban planteando que él solo ve "conformismo y más de lo mismo". "Hay propuestas que se basan más en alimentar una estructura empresarial que una inquietud artística. Ahora hasta parece que la gente saca discos para tocar en festivales", reflexiona, antes de que su compañero termine la frase: "Y nosotros hemos hecho todo lo contrario porque vamos a hacer muy pocos festivales".

Esto lleva a Esteban a remarcar que han hecho este disco como Exquirla porque lo necesitaban, porque "simplemente" querían "crear juntos". "No es nuestro proyecto principal", añade, al tiempo que avanza su deseo de que, a pesar de eso, tenga continuidad en el futuro: "Paco me ha dicho que en principio quiere hacer más, pero estoy esperando a que diga que en realidad ya no".

Por último, ambos valoran que se hayan agotado las entradas para el concierto del día 17 de febrero y que la segunda noche vaya en camino: "Hay gente que ha sacado una entrada sin saber realmente cómo es el disco. Eso sí me sorprende más. Esta es una propuesta para gente inquieta y que se arriesga. Me alucina que los textos de Falcón puedan ser escuchados por audiencias más grandes y lleguen a otro espacio, es algo mágico".

Los dos conciertos de Exquirla los días 17 y 18 de febrero en el Círculo de Bellas Artes dan el pistoletazo de salida al ciclo Frontera Círculo Ambar, que tendrá en el Círculo de Bellas Artes a Milky Chance (2 de marzo), Pájaro (29 de abril), Oso Leone (12 de mayo) y un concierto de clausura especial el 2 de junio.