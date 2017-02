Música y motor en Garage Sound Festival con The Darkness, Ugly Kid Joe, Thunder, The Answer y Nashville Pussy

15/02/2017 - 13:48

Los próximos 14 y 15 de julio, el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid acogerá el Garage Sound Festival, en el que "los sonidos del motor y el rock se fusionan en un gran evento", según la organización.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Thunder y Tax the Heat se suman ahora a un cartel que ya tenía a nombres ilustres del hard rock como The Darkness, Ugly Kid Joe, The Answer, Nashville Pussy, Mustach, Shawn James, Barbe-Q-Barbies, Neon Delta y Los Brazos.

Además, habrá exhibiciones de Hot Rods, coches americanos, motos custom, bike show y espectáculo de free style. Los abonos para dos días cuestan 69 euros en Ticketea y toda la información está en www.garagesoundfest.com.