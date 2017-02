La Asamblea de Madrid apuesta por proteger la casa de Vicente Aleixandre y convertirla en "la Casa de la Poesía"

16/02/2017 - 17:49

El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves por unanimidad buscar algún tipo de protección para la casa del poeta Vicente Aleixandre (ubicada en la calle que lleva su nombre en la capital) con el fin de que se convierta en un centro nacional de poesía, en "la Casa de la Poesía" Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE en la que inicialmente los socialistas apostaban por incoar expediente para declararla Bien de Interés Cultural (BIC).

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Sin embargo, en el trámite parlamentario y teniendo en cuenta que en otras ocasiones técnicos de la Dirección General de Patrimonio han rechazado declararla BIC, se ha cambiado el texto de manera que el texto aprobado reclama "estudiar, dentro del marco jurídico vigente la posibilidad de protección de la Casa de Vicente Aleixandre con algunas de las figuras previstas en el mismo".

La PNL también apuesta por promover de manera inmediata una mesa de trabajo conjunta en la que Comunidad, Ministerio y Ayuntamiento de Madrid estudien comprar el inmueble.

Según ha expuesto el autor de la iniciativa, el socialista Diego Cruz, quieren que la vivienda del poeta se convierta en "la Casa de la Poesía", en "un centro de documentación y estudio de la Poesía de España en el siglo XX".

Cruz ha explicado que la casa de Aleixandre es "racionalista y no de gran belleza"; ha señalado que no contiene grandes documentos, ni grandes recuerdos; pero ha remarcado que el "gran valor" de la casa "no fue el entorno, el edificio, sino "lo que pasó dentro", ya que fue "el gran lugar del encuentro de la poesía, la cultura y el arte en Madrid durante cincuenta años".

El socialista ha recordado que en 1995 un grupo de poetas, escritores e intelectuales crearon la asociación de amigos de Vicente Aleixandre, con el fin de proteger la vivienda y hacer de ella un centro de documentación y estudio de la poesía de España en el siglo XX.

En su intervención, ha admitido que éste no es un debate novedoso, sino que se este tema se ha abordado en diferentes momentos, en algo que fue "más palabras que realidades", de manera que no se ha hecho nada y ahora la casa se encuentra "en estado ruinoso".

A su juicio, esto "no sería comprensible" en otros lugares como en París, donde se puede ver la casa de Víctor Hugo; en Florencia, donde está la de Dante; o en Estados Unidos,con las viviendas de Mark Twain o Walt Whitman.

UN ESPACIO "SIGNIGICATIVO PARA LA CULTURA"

Por su parte, la diputada del PP Isabel González ha señalado que todos están de acuerdo en que "algo hay que hacer para proteger un lugar tan emblemático como la casa del poeta, un espacio "significativo para la cultura española y universal".

Sin embargo, ha recordado que los técnicos han rechazado proteger como BIC la Casa de Vicente Aleixandre y que en varias ocasiones no se ha llegado a un acuerdo con los herederos del poeta para comprarla.

Más allá de las negociaciones y pasos dados, ha apuntado que la vivienda fue "un lugar de encuentro para más de una generaciones de autores" y era " la personificación de la esencia misma de la cultura" en España.

"Es innegable el valor simbólico. Forma parte de la historia y del patrimonio cultural. Tenemos que ser capaces de encontrar la fórmula de protección que permita conservar espacio que fue escenario de vida y obra de Vicente Aleixandre", ha defendido para decir, citando a Aleixandre, que "olvidar es morir".

"TESTIMONIO DEL EXILIO INTERIOR DE LA POESÍA ESPAÑOLA"

Por otro lado, la parlamentaria de Podemos Jazmín Beirak ha defendido proteger la casa en la que Aleixandre vivió "prácticamente toda su vida", que fue "testimonio del exilio interior de la poesía española" y que está en un "estado de abandono notable".

"Fue un lugar de residencia y reunión con poetas y amigos", ha relatado Beirak quien, como han hecho el resto de portavoces, ha citado nombres de autores que pasaron por allí como Federico García Lorca, Luis Cernuda, Gerardo Diego o Jorge Guillén.

Beirak ha abogado por promover la protección del edificio con una categoría adecuada y hacerlo con "carácter urgente" para que "no se quede en el limbo de las PNL". No obstante, al ver que no se van a aprobar sus enmiendas ha considerado que el texto se ha quedado en "un brindis al sol".

Por último, ha tomado la palabra la diputada de Ciudadanos Esther Ruiz, quien ha afirmado que no pueden estar más de acuerdo con la necesidad de proteger la casa, pero ha destacado que existen unos "herederos a los que no se ha informado". Además, ha recordado que anteriormente los técnicos han rechazado su declaración como BIC.

Por eso, ha apostado por estudiar la protección adecuada para la situación de esta casa y ha llamado a hacerlo ya, 22 años después de que lo impulsara la asociación de amigos de Vicente Aleixxandre.

Por último, ha destacado que en 2017 hace 40 años que Aleixandre fue premio Nobel y 90 de la Generación del 27, "motivos" suficientes para encontrar una solución para el lugar.