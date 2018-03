Seminci.-De la Riva pide disculpas por los fallos en la venta de entradas pero celebra la presencia de personas del cine

27/10/2008 - 14:10

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, pidió hoy disculpas a los ciudadanos por los problemas surgidos en el sistema de venta de entradas para la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) aunque también celebró que por la alfombra roja de esta edición "han pasado más personas del mundo del cine que en las 30 anteriores".

VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)

"A mí me gustaría que no se hablara sólo de los fallos sino también de los éxitos y más cuando curiosamente se ha encargado la venta de entradas a la empresa más importante que hay en España --www.ventadentradas.com--. Se les ha caído el sistema informático y no podemos hacer otra cosa que intentar arreglarlo y pedir disculpas, pero es una avería imprevisible y más cuando no hemos ido a escatimar sino que hemos buscado la mejor empresa a nivel nacional", explicó el regidor tras visitar una ciberaula en el Centro de Personas Mayores del barrio de la Rondilla.

En cualquier caso, aseguró que el lunes posterior al fin de la Seminci se hará una evaluación, en primer lugar de régimen interno y después de cara a la sociedad, para valorar los resultados de esta edición.