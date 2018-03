Seminci.- El debutante García Roure realiza un viaje por los "matices" de la esquizofrenia en 'Una Cierta Verdad'

27/10/2008 - 15:51

La película documental busca aportar un "granito de arena" y en la "necesaria tarea" de "arrojar luz" sobre esta enfermedad

VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)

El director debutante Abel García Roure acercó hoy hasta la Sección Oficial de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) 'Una Cierta Verdad', película documental que recorre los "matices" de la esquizofrenia y que busca aportar un "granito de arena" en la tarea "necesaria" de aportar luz sobre esta enfermedad.

La producción, fruto de meses de trabajo en el Complejo Hospitalario Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), intenta presentar el tema de la esquizofrenia desde una mirada "humana", como destacó hoy su director tras la proyección, y reiteró la "necesidad" de hablar sobre esta enfermedad a fin de arrojar luz sobre el "difícil y complicado" mundo de la mente.

'Una Cierta Verdad' narra las historias intercaladas de cinco enfermos tanto en su paso por el hospital, durante sus ingresos y consultas, como en el ambiente y el entorno en el que se desenvuelven a diario por lo que García Roure tuvo que sumergirse en sus vidas para, entablada ya una relación de complicidad y conocimiento, poder poner en marcha el proyecto con los testimonios de cinco de todos los enfermos con los que se trabajó.

La realidad, según el director, "sorprende", según él mismo comprobó durante el rodaje, aunque siempre tuvo claros los "matices" que quería aportar a la película, como la plasmación de las vidas fuera de las paredes del hospital o su rechazo a mostrar una visión tremendista de casos "humanos" de los que, añadió, nadie está libre en determinados momentos.

El trabajo con Javier, Albert o Jordi, entre otros, estuvo marcado por la "delicadeza" a la hora de respetar las decisiones de no ser incluidos en el largometraje así como por los contactos mantenidos tanto con las familias de los enfermos como con el personal del centro psiquiátrico, con quienes se estableció una colaboración de "mutuo acuerdo" que permite que el público se acerque a través de la película a reuniones y debates sobre los casos de los protagonistas por parte de especialistas o a las propias consultas.

Tras destacar que las actitudes paternalistas "estigmatizan" lo mismo que otras muchas en el trato con estas personas, el director reiteró que 'Una Cierta Verdad' no tiene voluntad "polemista o tremendista" ya que muestra que los enfermos, dentro de las dificultades con que cuentan, pueden tomar decisiones y decidir su configuración como personas, por lo que también se trabajó con ellos a fin de que conocieran el proyecto, con lo que se consiguió que sean conscientes de lo que de ellos se ha mostrado.

La película documental, que se proyectará en todos aquellos ámbitos médicos posibles a fin de que los propios profesionales y especialistas puedan conocerla, refleja, según Abel García, todos los interrogantes que ellos tenían antes del trabajo, que ahora se trasladan al público junto con secuencias como la de la crisis de un enfermo durante uno de sus periodos de ingreso.

'Una Cierta Verdad', según su director, cuenta con el registro documental del cine "directo" en el que, en este caso, no se puede ser agresivo a fin de no molestar a los pacientes, por un lado, y por otro par no "desnaturalizar" el material, que muestra cómo los esquizofrénicos se basan en la certeza, es decir, el modo en que defienden de manera certera el origen de sus síntomas.

Respecto a la duración del trabajo, que se prolonga durante dos horas y 15 minutos, García Roure defendió que su intención era reflejar la enfermedad en su conjunto y no a través de un único testimonio y recordó que los protagonistas de su historia, al igual que el resto de los enfermos mentales, padecen el sufrimiento de su dolencia sumado al de no poder contarlo a los demás.

Por su parte el productor, Pío Vernis, destacó que el hecho de que 'Una Cierta Verdad', en la que participa conjuntamente con el director, copropietario del trabajo, sea una película documental le permite acudir a vías ya existentes, por lo que el largometraje no se etiquetará como documental dado que ya existen películas de estas características.

LA PELÍCULA Y SU DIRECTOR

Los cinco enfermos, algunos desde el anonimato, describen sus experiencias personales, como en el caso de Javier, que lleva 20 años con alucinaciones auditivas y delirios sobre temáticas cósmicas, o Bernat, que profundiza en las reacciones sociales que se producen cuando se desvela el padecimiento de la enfermedad.

'Una cierta verdad' fue rodada en la ciudad de Sabadell (Barcelona), en el Complejo Hospitalario Parc Taulí de la misma ciudad y contó con un equipo técnico responsable de títulos como 'En construcción', 'El cielo gira' y 'La leyenda del tiempo'.

Coproducida por Evohé Films y Notro Films, la película cuenta también con la participación de Televisió de Catalunya, ICAA, ICIC, IDEC, Corporació Sanitària Parc Taulí y Fundación Obra Social de Caixa Sabadell.

Abel García Roure nació en Barcelona en 1975, en 1997 se licenció en Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra y dos años después realizó el master en Documental de Creación IDEC. Ejerció como ayudante de dirección y operador de la segunda unidad de cámara en 'La leyenda del tiempo' (Isaki Lacuesta, 2005), 'El cielo gira' (Mercedes Álvarez, 2003), 'En construcción' (José Luis Guerin, 2001), 'Nadar' (Carla Subirana, 2008) y 'Cravan vs Cravan' (Isaki Lacuesta, 2002), y en diversos cortometrajes, documentales y anuncios publicitarios.

Asimismo es autor del mediometraje 'El enigma' (2005) y del documental 'Apuntes para un retrato/José Luis Guerin' (1998) y ha ejercido como operador de cámara y corealizador del trabajo colectivo 'The United States of Europe' (2000).

En 2003 fundó junto a Pío Vernis la productora Evohé Films, en la que permaneció hasta 2007 y 'Una Cierta Verdad' es su primer largo.