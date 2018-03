Seminci.- Mika Kaurismaki traslada en 'Los Reyes Magos' la "fuerza dramática" de las tristes vidas de tres amigos

27/10/2008 - 17:10

El director finlandés Mika Kaurismaki traslada en 'Kolme Viisasta Miestä' ('Los Reyes Magos'), la "fuerza dramática" de las tristes vidas de tres amigos, marcadas por la traición, la enfermedad y la muerte así como por los distintos modos de desarrollar su paternidad, que se cruzan el día de Nochebuena.

VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)

La película, que se proyectó hoy en el marco de la Sección Oficial de la 53 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, donde competirá por ganar la Espiga de Oro, máximo galardón del festival, se centra en Matti, un policía casado con una joven rusa con la que tendrá un hijo; Erkki, un 'donjuán' enfermo terminal herido también por el alejamiento de su hijo Justus, y Rauno, actor afincado en Francia que vuelve a Finlandia para reencontrarse con su hijo en Navidad.

La producción comienza con la historia de Matti, que debido a sus inseguridades mantiene una tensa y violenta relación con su mujer, quien el día de Nochebuena rompe aguas y, durante el parto, se ve obligada a confesar a su marido que el padre de su hija es su amigo Erkki, a quien llama para tomar una copa con el propósito de matarle por la traición.

Antes de concertar la cita para pasar la Nochebuena Erkki, fotógrafo de profesión, se ha disfrazado de Papá Noel para visitar y llevar regalos a su hijo aunque cuando su ex pareja le reconoce le echa de casa, lo que le sume en una situación de absoluta tristeza que le hubiera empujado al suicidio si no fuera por la llamada de Matti, que le obliga a salir a tomar algo.

Rauno, por su parte, conoce a su llegada a Helsinki que su ex mujer y madre de su hijo está en el hospital, lugar hasta el que se dirige cuando, al llegar, se entera del fallecimiento por su hijo, quien le culpa de lo sucedido y le agrede. Después de eso y cuando trata de asimilar la situación, se encuentra en el centro hospitalario con Matti, que ha abandonado a su mujer en el paritorio y le convence para ir a tomar la citada copa.

A partir de ese momento comienza la especial Nochebuena de los tres protagonistas, que se dedican a beber, cantar en el karaoke temas descriptivos de sus situaciones y a las charlas moralistas y éticas mientras se mienten sobre las circunstancias que rodean sus vidas, situación que dará un giro con la aparición de Magdalena, quien les desconcertará en un primer momento para convertirse luego en el elemento de unión y equilibrio.

El intento de Matti de matar a Erkki por su traición y la muestra de sus inseguridades, la confesión del segundo al respecto de la gravedad de la enfermedad que padece y la llegada del hijo de Rauno al bar, quien le anuncia que pronto será padre, se desarrollan en un ambiente en el que la verdad aflora poco a poco frente al drama de Magdalena, conocido sólo por Erkki, que propiciará un acercamiento entre los dos personajes en un escenario típico nórdico en Navidad.

SIN GUIÓN

Según reconoció hoy el director durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el proyecto de 'Los Reyes Magos' surgió hace un año en un encuentro casual entre los tres actores y él, que llevaban tiempo sin verse y encontraron una oportunidad para ponerse al día y para cerrar la producción, para lo que comenzaron a verse cada dos semanas.

De este modo y sin guión de partida, decisión que Kaurismaki tomó con el fin de que cada uno de ellos pudiera conducir el devenir de sus propios personajes bajo su tutela, cada uno de los intérpretes comenzó a crear un papel sin saber cómo eran las historias de los otros dos y sin textos, lo que según el director permite acortar el proceso y mejorar en materia de financiación.

En la rueda de prensa tras el primer pase de la película en Europa --ya se pudo ver en Toronto--, el actor que interpreta a Erkki, Kari Heiskamen, explicó que la película se desarrolló como "un secreto" no compartido, lo que les aportó libertad, y valoró el "interesante" proceso de libertad que conlleva una falta de guión y también las sorpresas porque nadie conocía la existencia del personaje de Magdalena, interpretado por una actriz finesa conocida que Heiskamen pensó se había colado en el rodaje.

El actor, quien consideró un gesto "político" el hecho de que la película se haya desarrollado fuera de las rutinas comerciales, aseveró que las desventajas de trabajar con un texto cerrado, como a él le sucedió en su experiencia como director teatral, se plasman en una superficie muy bien definida pero, a la vez, en dificultades para profundizar en los personajes, algo que no sucede en el caso de 'Los Reyes Magos', que quiere ofrecer un "impacto emocional" en la "especial" atmósfera del día de Nochebuena, una época, según Kaurismaki, en la que efectivamente es tradicional la unión familiar pero también la soledad de aquellos que no tienen a nadie.

Tras reconocer que durante el rodaje avisaba a cada uno de los actores por el móvil para que entraran a grabar su escena, el director y hermano del prestigioso cineasta finés Aki Kaurismaki, quien prepara un trabajo fuera de Finlandia, según anunció hoy, subrayó su deseo de buscar el equilibrio en la narración, marcada desde sus primeras conversaciones por la paternidad y por sus propias experiencias personales.

Según Heiskamen el rodaje, realizado en cinco días, tiene constantemente como telón de fondo la celebración de la Navidad cristiana, con el niño, la Virgen y los tres reyes magos aunque no es fruto de su "deseo deliberado" y además coincide también la vinculación entre la paternidad, uno de los pilares del drama, y el contexto navideño.

KAURISMAKI

Mika Kaurismaki nació en Helsinki en 1955 y estudió cinematografía en la Hochschule für Film und Fernsehen de Munich entre 1977 y 1981.

Debutó en el cine con 'Liar' (1980) --su hermano Aki realizó el guión y participó como actor--, película que marcó el inicio de la trayectoria cinematográfica de ambos, responsables de la creación de una "nueva era" del cine de Finlandia.

Mika Kaurismaki fue cofundador de las productoras Villealfa Film productions (1981) y Marianna Films (1987) así como del Midnight Sun Film Festival (1986) y en la 50 edición de la Seminci presentó el documental 'Brasileirinho' dentro de la sección de Tiempo de Historia.

Su filmografía recoge títulos como 'The Liar', 'The Worthless', 'Rosso', 'Todo en una noche', 'Amazon', 'Zombie y el tren fantasma', 'The Last Border', 'Condition Red', 'Colgados en Los Angeles', 'Highway Society', el documental 'Moro no Brasil', 'Honey Baby', el también documental 'Brasileirinho', 'Sonic Mirror' y 'Los Reyes Magos'.