Seminci.- Mañana se proyecta 'La pérdida de un diamante lágrima', basada en un guión inédito de Tennessee Williams

27/10/2008 - 17:58

Mañana se proyecta en la Sección Oficial de la 53 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) la película 'La pérdida de un diamante lágrima', basada en un guión original e inédito del dramaturgo Tennessee Williams, ganador dos veces del Premio Pulitzer, en 1948 y en 1955, por 'Un tranvía llamado deseo' y 'La gata sobre el tejado de zinc caliente', respectivamente.

Según informaron a Europa Press fuentes de la distribuidora, 'La pérdida de un diamante lágrima' es una historia de pasiones encontradas protagonizada por Bryce Dallas Howard ('La joven del agua', 'El bosque', 'Manderlay'), Chris Evans ('Los 4 Fantásticos', 'Diario de una niñera' y 'Sunshine'), Ann-Margret ('Dos viejos gruñones' y 'Tommy'), Will Patton ('60 segundos', 'Armageddon' y 'El cliente') y la ganadora del Oscar Ellen Burstyn ('Alicia ya no vive aquí', 'Réquiem por un sueño' o 'El exorcista').

El argumento se centra en el personaje de Fisher Willow (Bryce Dallas Howard) hija de un acaudalado dueño de una plantación en Mississippi quien, tras volver de una estancia en el extranjero, contrata a Jimmy Dobyne (Chris Evans), un atractivo joven que trabaja en su hacienda, para hacerse pasar por su pretendiente en las fiestas y eventos sociales a los que es invitada.

A medida que pasan más tiempo juntos, Fisher se siente más atraída por Jimmy pero él parece no compartir su afecto y en la noche de la fiesta de presentación en sociedad de su mejor amiga y frustrada tras un intento de seducción fallido, Fisher pierde un pendiente con un valioso diamante y acusa implícitamente a Jimmy de su desaparición, lo que desencadena los acontecimientos.

Tennessee Williams empezó a trabajar en este proyecto en 1957 y la idea era que lo dirigiese Elia Kazan ('Un tranvía llamado deseo') con Julie Harris para el papel que finalmente realizara Bryce Dallas Howard aunque, a pesar del interés inicial, Kazan se concentró en otro proyecto y aunque este guión fue publicado en una antología de guiones de Williams muchos años después, se mantuvo como una curiosidad hasta que llegó a manos de una joven estudiante llamada Jodie Markell.

"Cuando estaba en la escuela de interpretación, un profesor sabía que me interesaba mucho Tennessee Williams y me mostró una recopilación de sus guiones, que incluía 'La pérdida de un diamante lágrima'. La protagonista suscitó mi interés de inmediato y la identifiqué como un personaje femenino potente al estilo de Williams", destacó la directora en el mismo comunicado.

Jodie Markell nació en Memphis (Tennessee) y ha trabajado en el mundo del cine como actriz, escritora y directora y además ha actuado en series de televisión como 'Big Love' (2006), y en largometrajes como 'Safe' (Todd Haynes, 1995) y 'Hollywood Ending' (Woody Allen, 2002). Además, ha escrito, dirigido y protagonizado el cortometraje 'Why I Live at the P.O.' (1998).

La película que presentará mañana en la Seminci, 'The Loss of a Teardrop Diamond', es su primer largometraje.